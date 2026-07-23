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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 23 Juli 2026 | 23.46 WIB

Primbon Jawa Ramalkan 9 Weton Pria dengan Prospek Rezeki Cerah, Apa Saja Itu?

Weton pria banyak rezeki dan keberuntungan kata Primbon Jawa - Image

Weton pria banyak rezeki dan keberuntungan kata Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton dipercaya tidak hanya menggambarkan karakter seseorang, tetapi juga dikaitkan dengan perjalanan rezeki dan keberuntungan dalam hidup.

Sejumlah pria yang lahir pada weton tertentu diyakini memiliki energi positif yang mendukung kelancaran dalam mencari nafkah serta membuka berbagai peluang baik.

Karena karakter tersebut, mereka sering dianggap sebagai sosok yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan mampu membawa pengaruh positif bagi lingkungan di sekitarnya.

Kepercayaan ini telah lama menjadi bagian dari warisan budaya Jawa yang masih banyak diperbincangkan hingga kini.

Mengutip tayangan dari kanal YouTube BELAJAR BERSAMA79, disebutkan terdapat sembilan weton pria yang dipercaya memiliki potensi rezeki berlimpah dan keberuntungan menurut Primbon Jawa.

1. Senin Pon

Kelahiran Senen Pon memiliki neptu 11 yang membawa karisma dalam berbicara, mampu menyampaikan pesan dengan jelas dan tepat situasi. Pribadi dengan karakter ini memiliki kemampuan meyakinkan orang lain sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima dan dipahami.

Mereka dikenal sebagai sosok yang teguh pendirian dan tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Kehidupan finansial mereka cenderung stabil dengan rezeki yang sering datang secara tak terduga.

2. Selasa Kliwon

Dengan neptu 11 yang terdiri dari nilai tiga di hari Selasa dan delapan di pasaran Kliwon, weton ini berada di bawah naungan Aras Tuding atau Anggoro Kasih. Pribadi ini sering mendapatkan keberuntungan lebih awal dalam berbagai aspek kehidupan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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