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Niko Sulpriyono
Senin, 10 Agustus 2026 | 21.58 WIB

Hari Keseimbangan Membawa Rezeki, 6 Shio Ini Diprediksi Punya Peruntungan Cemerlang

Ilustrasi tanda shio menurut kepercayaan Tiongkok./(Freepik/Zaie) - Image

Ilustrasi tanda shio menurut kepercayaan Tiongkok./(Freepik/Zaie)

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, setiap hari dipercaya memiliki karakter energi yang berbeda dan dapat memberikan pengaruh terhadap keberuntungan masing-masing shio.

Tanggal 10 Agustus 2026 disebut sebagai salah satu hari yang membawa energi keseimbangan dan harmoni. Berdasarkan perhitungan kalender lunar yang menjadi dasar ramalan tersebut, hari ini berada dalam pengaruh Shio Babi Logam pada bulan Monyet Kayu dan tahun Ular Kayu.

Kondisi tersebut dipercaya dapat menciptakan momentum positif bagi sejumlah shio. Urusan keuangan, hubungan sosial, maupun kesempatan baru disebut berpotensi berjalan lebih lancar apabila seseorang mampu memanfaatkan energi yang ada.

Dari 12 shio dalam astrologi Tionghoa, terdapat enam yang disebut memiliki peruntungan lebih kuat pada tanggal tersebut.

Dilansir dari kanal YouTube Your Tango, berikut enam shio yang diprediksi mendapatkan keberuntungan pada 10 Agustus 2026.

1. Shio Babi

Sebagai shio yang disebut memiliki keterkaitan kuat dengan energi hari tersebut, Shio Babi diprediksi berada dalam posisi yang cukup menguntungkan.

Interaksi sederhana dengan orang lain bahkan berpotensi berkembang menjadi kesempatan yang bernilai. Percakapan biasa dapat membuka jalan menuju kerja sama, sementara pertemuan kecil mungkin menghasilkan peluang yang sebelumnya tidak direncanakan.

Sikap hangat dan murah hati juga menjadi salah satu kekuatan Shio Babi. Orang-orang di sekitar cenderung merasa nyaman untuk berbagi informasi maupun memberikan bantuan.

Keberuntungan pada hari ini disebut dapat hadir tanpa harus dikejar secara berlebihan. Hadiah, undangan, atau tawaran menarik bisa saja datang secara spontan.

Kunci utamanya adalah menjaga keseimbangan antara memberi dan menerima. Hubungan yang dibangun dengan ketulusan dipercaya dapat membuka lebih banyak kesempatan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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