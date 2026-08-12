5 Weton yang Dipercaya Membawa Energi Besar Sejak Lahir, Ada Punya Anda?

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton merupakan perhitungan yang menggabungkan hari kelahiran dengan lima hari pasaran, yakni Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Sejak dahulu, weton kerap digunakan dalam berbagai tradisi masyarakat Jawa. Perhitungannya juga dipercaya dapat memberikan gambaran mengenai karakter, keberuntungan, hingga perjalanan hidup seseorang.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, setiap weton mempunyai karakter dan nilai neptu yang berbeda. Beberapa di antaranya bahkan dipercaya mempunyai aura kuat, jiwa tangguh, serta keberuntungan yang cukup baik dalam urusan rezeki.

Sebagian kepercayaan tradisional juga mengaitkan weton tertentu dengan perlindungan leluhur atau pendamping spiritual yang kerap disebut khodam. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah.

Berikut lima weton yang dalam penafsiran tersebut disebut mempunyai energi kuat dan keberuntungan yang baik, sebagaimana materi yang dikutip dari kanal YouTube Panggilan Leluhur.

1. Selasa Pahing Neptu: 12 (Selasa 3 + Pahing 9)

Selasa Pahing sering digambarkan sebagai weton yang memiliki karakter kuat, berani, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan.

Mereka dipercaya mempunyai pendirian yang kokoh serta tidak gampang mengikuti tekanan dari lingkungan sekitar. Ketika menghadapi masalah, pemilik weton ini cenderung berusaha mencari jalan keluar daripada menyerah begitu saja.

Dalam penafsiran Primbon Jawa, perjalanan rezeki Selasa Pahing juga disebut cukup menarik. Penghasilannya mungkin tidak selalu datang dalam jumlah besar sekaligus, tetapi dipercaya selalu memiliki kesempatan untuk memenuhi kebutuhan.