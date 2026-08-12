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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 12 Agustus 2026 | 14.15 WIB

Ramalan Percintaan Zodiak Capricorn Rabu, 12 Agustus 2026, Membutuhkan Perhatian Lebih

Ilustrasi Capricorn (Magnific/macrovector_official)

JawaPos.com - Ramalan percintaan zodiak Capricorn Rabu, 12 Agustus 2026 menyoroti kebutuhan akan perhatian lebih dalam urusan asmara.

Capricorn mungkin perlu lebih peka terhadap perasaan pasangan atau seseorang yang sedang dekat agar hubungan tidak terasa berjalan sepihak dan tetap dipenuhi rasa saling memahami.

Bagi Capricorn yang sudah berpasangan maupun masih lajang, ramalan cinta hari ini menjadi momentum untuk menunjukkan kepedulian melalui komunikasi dan perhatian sederhana.

Lantas, bagaimana perjalanan asmara Capricorn pada 12 Agustus 2026 dan apa yang perlu dilakukan agar hubungan semakin hangat?

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan percintaan zodiak Capricorn Rabu, 12 Agustus 2026.

1. Percintaan Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn pada Rabu, 12 Agustus 2026, membutuhkan perhatian terutama dalam hal komunikasi. 

Perasaan yang sebenarnya baik dapat diterima secara berbeda apabila disampaikan dengan nada yang terlalu tegas atau keras. 

Editor: Novia Tri Astuti
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