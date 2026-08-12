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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 12 Agustus 2026 | 12.05 WIB

Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)

JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin akan menghadapi beberapa hambatan jika berinteraksi dengan orang-orang yang berwenang. Jika ingin mencegah situasi seperti ini, aquarius harus berusaha untuk menjaga hubungan positif dengan orang lain, terutama atasan. 

Cobalah untuk tetap tenang dan terus maju. Tahap ini akan berakhir, dan ketika itu terjadi, aquarius akan dapat menyelesaikan tugas pada waktu yang lebih tepat. Namun, aquarius harus tetap berpegang teguh pada tekad sambil menghindari bertindak arogan.

Zodiak pisces kurang memperhatikan kesehatan hari ini. Sangat disarankan bagi pisces untuk memantau kadar gula darah, memperhatikan makanan, dan mencoba memperbaiki kesehatan secara perlahan. 

Cobalah berjalan-jalan di pagi hari atau berolahraga setiap hari untuk meningkatkan kesejahteraan diri. Jika sempat berhenti berolahraga, mulailah kembali berolahraga hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Aquarius (20 Januari – 18 Februari)

Zodiak aquarius sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang akan disesali dengan tergoda oleh pesona orang lain. Terkait karir, hari ini tepat untuk mengeksplorasi pilihan untuk mengubah atau memodifikasi karir.

Sementara itu, berkomunikasilah secara terbuka dengan seseorang serta cobalah untuk mengendalikan keadaan emosionalmu. Pada sisi keuangan, ikuti kecepatan tempo kerja yang sibuk agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cukup cepat.

Cinta Aquarius

Jika sudah menikah, mungkin aquarius akan mengalami beberapa masalah yang timbul akibat pertengkaran yang tidak perlu. 

Editor: Hanny Suwindari
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