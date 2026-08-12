Ramalan Zodiak Aquarius dan Pisces 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aquarius dan Pisces (freepik)
JawaPos.com - Zodiak aquarius mungkin akan menghadapi beberapa hambatan jika berinteraksi dengan orang-orang yang berwenang. Jika ingin mencegah situasi seperti ini, aquarius harus berusaha untuk menjaga hubungan positif dengan orang lain, terutama atasan.
Cobalah untuk tetap tenang dan terus maju. Tahap ini akan berakhir, dan ketika itu terjadi, aquarius akan dapat menyelesaikan tugas pada waktu yang lebih tepat. Namun, aquarius harus tetap berpegang teguh pada tekad sambil menghindari bertindak arogan.
Zodiak pisces kurang memperhatikan kesehatan hari ini. Sangat disarankan bagi pisces untuk memantau kadar gula darah, memperhatikan makanan, dan mencoba memperbaiki kesehatan secara perlahan.
Cobalah berjalan-jalan di pagi hari atau berolahraga setiap hari untuk meningkatkan kesejahteraan diri. Jika sempat berhenti berolahraga, mulailah kembali berolahraga hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aquarius dan Pisces pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Aquarius (20 Januari – 18 Februari)
Zodiak aquarius sebaiknya tidak melakukan sesuatu yang akan disesali dengan tergoda oleh pesona orang lain. Terkait karir, hari ini tepat untuk mengeksplorasi pilihan untuk mengubah atau memodifikasi karir.
Sementara itu, berkomunikasilah secara terbuka dengan seseorang serta cobalah untuk mengendalikan keadaan emosionalmu. Pada sisi keuangan, ikuti kecepatan tempo kerja yang sibuk agar bisa menyelesaikan pekerjaan dengan cukup cepat.
Cinta Aquarius
Jika sudah menikah, mungkin aquarius akan mengalami beberapa masalah yang timbul akibat pertengkaran yang tidak perlu.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'
Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita
Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares
Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI
Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ