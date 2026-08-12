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Aulia Rahmi
Kamis, 13 Agustus 2026 | 03.49 WIB

4 Zodiak Diprediksi Menguasai Rezeki Besar Mulai 12 Agustus 2026, Nasib Baik Seolah Berpihak

Ilustrasi Menguasai Rezeki Besar (magnific) - Image

Ilustrasi Menguasai Rezeki Besar (magnific)

Secara astrologi, peristiwa ini ditempatkan di sekitar 20 derajat Leo dan sering ditafsirkan sebagai simbol awal baru, perubahan arah, keberanian, serta penataan ulang tujuan pribadi.

Fenomena astronominya sendiri merupakan peristiwa yang dapat dihitung dan diamati, sedangkan kaitannya dengan keberuntungan dan perubahan nasib merupakan bagian dari interpretasi astrologi, bukan kesimpulan ilmiah.

Karena itu, prediksi zodiak sebaiknya dipandang sebagai hiburan atau bahan refleksi, bukan kepastian mengenai kondisi keuangan seseorang.

Menariknya, sejumlah pembacaan astrologi menempatkan Leo sebagai pusat perhatian, sementara zodiak berelemen tetap lainnya seperti Taurus dan Scorpio juga dapat merasakan tema perubahan secara kuat.

Aries pun masuk dalam daftar karena keterkaitan tema keberanian, kreativitas, dan dorongan untuk mengejar tujuan besar dilansir dari Yourtango.com.

1. Leo

Leo menjadi zodiak pertama yang mendapat sorotan karena momentum 12 Agustus berlangsung di wilayah Leo dalam astrologi.

Sun dan Moon berada dalam tanda ini ketika Bulan Baru sekaligus gerhana terjadi, sehingga secara simbolis perhatian diarahkan pada identitas, keberanian, kreativitas, dan keinginan untuk menentukan jalan hidup sendiri.

Bagi Leo, kondisi ini dapat terasa seperti dorongan untuk berhenti memainkan peran yang tidak lagi sesuai dan mulai mengejar sesuatu yang benar-benar diinginkan.

Rezeki yang dimaksud tidak selalu berupa uang yang datang secara langsung.

Peluang dapat muncul melalui pendidikan, perjalanan, pelatihan, atau percakapan yang membuka perspektif baru mengenai masa depan.

Jika Anda sedang mempertimbangkan untuk mempelajari keterampilan tertentu, melanjutkan pendidikan, atau bahkan berpindah bidang pekerjaan, momentum ini dapat menjadi titik ketika sebuah gagasan yang sebelumnya hanya ada di kepala mulai terasa layak untuk diwujudkan.

Pengaruh Jupiter yang juga berada di Leo pada periode tersebut memperkuat tema pertumbuhan dalam pembacaan astrologi.

Leo dapat merasa lebih optimistis untuk memperbesar target dan tidak lagi membatasi diri berdasarkan kegagalan masa lalu.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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