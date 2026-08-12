Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Aulia Rahmi
Kamis, 13 Agustus 2026 | 03.45 WIB

4 Shio yang Diprediksi Jalani Hari Lebih Ringan pada 12 Agustus 2026, Pikiran Jernih, Langkah Mantap

Ilustrasi Jalani Hari Lebih Ringan (magnific) - Image

Ilustrasi Jalani Hari Lebih Ringan (magnific)

Dalam penanggalan Tionghoa, 12 Agustus 2026 disebut sebagai Earth Horse Open Day yang berlangsung dalam bulan Fire Monkey dan tahun Fire Horse.

Perpaduan tersebut menggambarkan energi yang cukup kuat dan dinamis.

Namun, unsur bumi dipercaya memberikan keseimbangan berupa stabilitas, struktur, serta kemampuan untuk melihat persoalan secara lebih realistis.

Kondisi ini membuat hari yang semula terasa padat dapat dijalani dengan lebih terarah.

Alih-alih merasa kewalahan oleh banyak hal yang harus diselesaikan, beberapa shio justru dipercaya mampu memilah prioritas dan menyelesaikan urusan satu per satu.

Perubahan kecil dalam cara berpikir bahkan dapat membuat persoalan yang sebelumnya terasa berat menjadi lebih sederhana.

Berdasarkan perspektif tersebut, ada 4 shio yang dipercaya mendapatkan pengaruh paling menarik pada Rabu, 12 Agustus 2026 diulas dari Yourtango.com.

Anjing, Kuda, Kelinci, dan Monyet diprediksi memiliki kesempatan untuk merasakan hidup yang lebih ringan, terutama melalui komunikasi, pengambilan keputusan, kepercayaan diri, dan kemampuan melihat jalan tengah.

1. Shio Anjing

Bagi pemilik shio Anjing, Rabu, 12 Agustus 2026, dapat menjadi momentum untuk menurunkan pertahanan diri yang selama ini dibangun.

Anda mungkin menyadari bahwa tidak semua persoalan harus dihadapi sendirian.

Membuka percakapan dengan seseorang yang dipercaya justru dapat membuat situasi terasa lebih aman dan mudah dipahami.

Energi hari ini mendorong Anda untuk kembali melihat pentingnya hubungan dengan orang lain.

Selama ini, Anda mungkin terlalu berhati-hati dalam mempercayai seseorang atau menyimpan banyak hal sendiri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
3 Zodiak yang Makin Percaya Diri Hari Ini 12 Agustus, Harapan Lama Membuka Jalan Sukses - Image
Zodiak

3 Zodiak yang Makin Percaya Diri Hari Ini 12 Agustus, Harapan Lama Membuka Jalan Sukses

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.50 WIB

4 Zodiak Akhirnya Melihat Cahaya di Ujung Perjuangan pada 12 Agustus 2026, Harapan Mulai Terwujud - Image
Zodiak

4 Zodiak Akhirnya Melihat Cahaya di Ujung Perjuangan pada 12 Agustus 2026, Harapan Mulai Terwujud

Rabu, 12 Agustus 2026 | 22.47 WIB

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 12.20 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore