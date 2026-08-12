Ramalan Zodiak Libra dan Scorpio 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan bagi zodiak libra di rumah. Libra menyadari keindahan keluarga dan mereka pun mengakui kebaikan libra terhadap mereka. Mereka akan membantu libra mengatur prioritas, sehingga libra dipenuhi rasa syukur.

Cobalah mengungkapkan perasaan melalui kata-kata dan tindakan yang baik. Manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatan ini, karena libra mungkin tidak akan bisa sepenuhnya bersama keluarga untuk beberapa waktu ke depan.

Kemungkinan, zodiak scorpio akan bertemu orang baru dan berteman dengannya. Scorpio akan terkejut karena menyadari betapa waktu pertemuan dan pertemanan baru ini menguntungkan. Teman baru ini akan menjadi penopang saat scorpio membutuhkannya.

Dia akan membantu scorpio tetap fokus dan tenang saat menghadapi tantangan tertentu. Scorpio perlu merenungkan betapa tepatnya waktu pertemuan ini, sehingga bisa merasa bersyukur atas pertemuan tak terduga ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra dan Scorpio Rabu, 12 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra terindikasi mengalami perpisahan dengan pasangan karena ketidakcocokan yang terjadi sejak beberapa waktu lalu. Terkait karir, libra akan bergabung dengan lembaga bimbingan belajar untuk meningkatkan peluang.

Sementara itu, libra harus waspada karena ada kecenderungan melampaui batas kecepatan saat mengemudi. Terkait keuangan, ingatlah bahwa investasi yang libra lakukan sekarang harus bertujuan untuk jangka panjang.

Cinta Libra