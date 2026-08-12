Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini dan Cancer (rawpixel.com/freepik)
JawaPos.com - Rasa puas batin zodiak gemini akan terasa sepanjang hari. Hari ini adalah hari keberuntungan, karena rencana gemini untuk membeli atau berinvestasi di properti dapat berubah menjadi kenyataan.
Gemini mungkin akan mengalami beberapa kesuksesan dalam hal itu. Ini juga akan menjadi hari yang sangat baik di tempat kerja, karena semua proyek dan tugas yang tertunda akan diselesaikan tanpa banyak usaha.
Gemini juga akan mendapat kesempatan untuk bersantai bersama teman dan keluarga, dan menghabiskan waktu berkualitas bersama mereka.
Zodiak cancer mungkin merasa bingung antara keinginan dan tanggung jawab yang bertentangan. Keuntungan finansial akan cancer dapatkan setelah melakukan semua usaha.
Cancer juga harus berhati-hati agar tidak mengabaikan tanggung jawab atau kewajiban apa pun. Menyeimbangkan semuanya bukan menjadi masalah bagi cancer. Tangani semuanya dengan sedikit taktik dan keanggunan, dan semua orang akan bahagia.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini dan Cancer pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini harus menghindari pertengkaran dengan pasangan dan menenangkan keadaan. Terkait karir, sikap lugas dalam memenuhi tanggung jawab membuat gemini unggul dibandingkan rekan kerja lain.
Sementara itu, gemini harus berhati-hati dan menggunakan teknik mengemudi defensif untuk menghindari kecelakaan. Terkait keuangan, hindari melakukan investasi berisiko jangka pendek yang akan mendatangkan lebih banyak kerugian.
Cinta Gemini
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