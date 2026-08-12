Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Leo dan Virgo (freepik/rawpixel.com)
JawaPos.com - Zodiak leo perlu merenung dan melakukan introspeksi diri. Leo mungkin merasa perlu pergi berlibur untuk mengunjungi teman dekat atau kerabat, sambil mengenang masa-masa indah yang pernah dilalui bersama.
Membaca buku yang bagus akan menjadi motivator yang hebat dan memberi leo kedamaian batin yang tak terukur.
Zodiak virgo mungkin merasa terlalu banyak pekerjaan dan kewalahan hari ini. Transit ini membawa perubahan yang mungkin membuat virgo bingung.
Namun, keadaan akan berubah menjadi lebih baik dan peluang baru akan muncul di hadapan virgo. Hadapi tantangan yang ada dan virgo pasti akan berhasil.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Leo dan Virgo pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Leo (23 Juli – 22 Agustus)
Zodiak leo dapat mengharapkan kedamaian segera kembali dalam hubungan asmara yang dijalani saat ini. Terkait karir, persiapkan dirimu karena leo akan memiliki jadwal yang padat dan sibuk dengan pekerjaan hari ini.
Sementara itu, berhati-hatilah dan jangan sampai mengemudi secara ugal-ugalan di jalan. Terkait keuangan, saat ini tepat untuk mengamati pasar saham dan tidak membuat keputusan terburu-buru jika ingin berinvestasi.
Cinta Leo
Leo mungkin menghadapi beberapa hambatan dan kesalahpahaman dengan pasangan. Kemungkinan besar, hal ini menyebabkan gangguan dalam alur dan energi di antara berdua. Leo dapat mengharapkan kedamaian dan ketenangan akan segera kembali.
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