Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak aries akan menemukan cara baru untuk mendominasi yang membawa imbalan dan tantangan. Nikmati cara barumu, tetapi jangan terlalu bersemangat melakukan begitu banyak hal sekaligus, yang akan merusak setiap peluang dalam hidupmu.

Zodiak taurus mungkin akan mengambil banyak keputusan berdasarkan emosi, tetapi dengan cara yang baik. Taurus juga akan menemukan peluang untuk memperluas lingkaran sosial.

Ini juga merupakan waktu yang tepat untuk memperdalam ikatan dengan orang lain melalui perhatian dan kepercayaan. Selama waktu ini, taurus dapat akan sangat akrab dengan orang-orang terkasih dan melihat pentingnya mereka dalam hidup.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries lebih baik diam jika tidak punya sesuatu yang baik untuk dikatakan. Terkait karir, manfaatkan setiap perkembangan yang terjadi di tempat kerja dengan menunjukkan kemampuan kepada atasan.

Sementara itu, aries harus menghindari berada di dekat api dan senjata karena kecelakaan dan cedera diperkirakan terjadi. Terkait keuangan, ambil risiko yang terukur saat akan berinvestasi dan beberapa pilihan aries pasti akan memberikan hasil finansial yang memuaskan.

Cinta Aries

Kesabaran adalah kunci utama dalam dunia percintaan aries saat ini. Emosi aries mudah tersulut dan cenderung mengatakan hal-hal yang mungkin disesali di kemudian hari.