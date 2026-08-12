Kemakmuran Terbuka Lebar! Inilah 12 Shio yang Diramal Akan Hidup Makmur Sampai Usia Senja

Ilustrasi 12 shio (tartila)
JawaPos.com - Dalam perjalanan hidup yang penuh dinamika, setiap manusia tentu memimpikan akhir cerita yang bahagia: kehidupan sejahtera, damai, dan berkecukupan di usia senja.
Namun tak semua orang memiliki takdir yang sama. Ada yang harus mengarungi pahit getir kehidupan hingga di usia tua baru bisa menikmati hasil perjuangan.
Tapi ada pula yang sejak lahir sudah dilingkupi oleh sinyal-sinyal keberuntungan, seolah semesta telah memilih mereka sebagai pemilik rezeki besar yang terus mengalir hingga menutup usia.
Dalam astrologi Tiongkok, shio menjadi salah satu penanda spiritual yang dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap nasib dan rezeki seseorang.
Setiap shio memiliki karakter dan gelombang keberuntungannya sendiri. Dan menariknya, beberapa shio disebut-sebut akan mengalami masa keemasan dan limpahan kekayaan justru di usia tua.
Inilah 12 shio yang diprediksi akan hidup makmur hingga akhir hayat, sebagaimana disampaikan oleh kanal YouTube Rezeki & Hoki.
Berikut Enam Shio yang Diramal Makmur Sampai Usia Senja
1. Shio Naga
Tahun kelahiran: 1964 (kayu), 1988 (tanah), 2000 (logam), 2012 (air)
Shio naga adalah simbol kekuatan dan kemakmuran.
Mereka yang lahir di bawah naungan shio ini diramal akan menikmati kehidupan mewah dan kesuksesan karier di usia senja.
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