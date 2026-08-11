Disebut Punya Aura Dewi Sri, 11 Weton Perempuan Ini Konon Membawa Kemakmuran

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran juga menjadi bagian dari tradisi yang digunakan untuk menafsirkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Salah satu sosok yang kerap dikaitkan dengan kemakmuran dalam tradisi Jawa adalah Dewi Sri. Tokoh ini dikenal sebagai simbol kesuburan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Karena itu, sejumlah weton tertentu dalam Primbon Jawa terkadang dianalogikan memiliki sifat seperti Dewi Sri karena dipercaya membawa energi positif dan keberuntungan bagi lingkungan di sekitarnya.

Sebutan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tafsir budaya, bukan berarti seseorang benar-benar merupakan jelmaan Dewi Sri.

Lantas, weton perempuan apa saja yang dipercaya mempunyai karakter pembawa rezeki?

Dikutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat 11 weton perempuan yang dalam tafsir Primbon Jawa disebut memiliki karakter dan energi positif yang berkaitan dengan rezeki serta kemakmuran.

Berikut daftarnya.

1. Minggu Pahing Perempuan yang lahir pada Minggu Pahing memiliki neptu 14, berasal dari nilai Minggu 5 dan Pahing 9.

Dalam penafsiran tradisional, mereka dikenal memiliki kebijaksanaan dan kemampuan membaca keadaan sebelum mengambil keputusan.

Sifat tenang membuat mereka tidak mudah terlibat dalam konflik besar. Mereka juga disebut memiliki intuisi yang cukup kuat sehingga mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.