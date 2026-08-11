Disebut Punya Aura Dewi Sri, 11 Weton Perempuan Ini Konon Membawa Kemakmuran

Weton perempuan jelmaan dewi sri yang bawa rezeki dan kemakmuran kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran juga menjadi bagian dari tradisi yang digunakan untuk menafsirkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.
Salah satu sosok yang kerap dikaitkan dengan kemakmuran dalam tradisi Jawa adalah Dewi Sri. Tokoh ini dikenal sebagai simbol kesuburan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Karena itu, sejumlah weton tertentu dalam Primbon Jawa terkadang dianalogikan memiliki sifat seperti Dewi Sri karena dipercaya membawa energi positif dan keberuntungan bagi lingkungan di sekitarnya.
Sebutan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tafsir budaya, bukan berarti seseorang benar-benar merupakan jelmaan Dewi Sri.
Dikutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat 11 weton perempuan yang dalam tafsir Primbon Jawa disebut memiliki karakter dan energi positif yang berkaitan dengan rezeki serta kemakmuran.
Berikut daftarnya.
Perempuan yang lahir pada Minggu Pahing memiliki neptu 14, berasal dari nilai Minggu 5 dan Pahing 9.
Dalam penafsiran tradisional, mereka dikenal memiliki kebijaksanaan dan kemampuan membaca keadaan sebelum mengambil keputusan.
Sifat tenang membuat mereka tidak mudah terlibat dalam konflik besar. Mereka juga disebut memiliki intuisi yang cukup kuat sehingga mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.
Karakter tersebut dipercaya membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar dan membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates
Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone
Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027