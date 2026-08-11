Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.54 WIB

Disebut Punya Aura Dewi Sri, 11 Weton Perempuan Ini Konon Membawa Kemakmuran

Weton perempuan jelmaan dewi sri yang bawa rezeki dan kemakmuran kata primbon jawa - Image

Weton perempuan jelmaan dewi sri yang bawa rezeki dan kemakmuran kata primbon jawa

JawaPos.com – Dalam budaya Jawa, weton tidak hanya digunakan sebagai penanda hari kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran juga menjadi bagian dari tradisi yang digunakan untuk menafsirkan karakter serta perjalanan hidup seseorang.

Salah satu sosok yang kerap dikaitkan dengan kemakmuran dalam tradisi Jawa adalah Dewi Sri. Tokoh ini dikenal sebagai simbol kesuburan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Karena itu, sejumlah weton tertentu dalam Primbon Jawa terkadang dianalogikan memiliki sifat seperti Dewi Sri karena dipercaya membawa energi positif dan keberuntungan bagi lingkungan di sekitarnya.

Sebutan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan dan tafsir budaya, bukan berarti seseorang benar-benar merupakan jelmaan Dewi Sri.

Lantas, weton perempuan apa saja yang dipercaya mempunyai karakter pembawa rezeki?

Dikutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat 11 weton perempuan yang dalam tafsir Primbon Jawa disebut memiliki karakter dan energi positif yang berkaitan dengan rezeki serta kemakmuran.

Berikut daftarnya.

1. Minggu Pahing

Perempuan yang lahir pada Minggu Pahing memiliki neptu 14, berasal dari nilai Minggu 5 dan Pahing 9.

Dalam penafsiran tradisional, mereka dikenal memiliki kebijaksanaan dan kemampuan membaca keadaan sebelum mengambil keputusan.

Sifat tenang membuat mereka tidak mudah terlibat dalam konflik besar. Mereka juga disebut memiliki intuisi yang cukup kuat sehingga mampu mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum bertindak.

Karakter tersebut dipercaya membawa pengaruh positif bagi lingkungan sekitar dan membantu menciptakan suasana yang lebih harmonis.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Si Paling Sultan! 6 Shio Ini Punya Rezeki dan Peluang yang Mengalir Membawa Kemakmuran - Image
Zodiak

Si Paling Sultan! 6 Shio Ini Punya Rezeki dan Peluang yang Mengalir Membawa Kemakmuran

Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.41 WIB

Simak, 5 Weton Balungan Sugih Miliki Aura Rezeki, Kemakmuran, dan Keberuntung! - Image
Zodiak

Simak, 5 Weton Balungan Sugih Miliki Aura Rezeki, Kemakmuran, dan Keberuntung!

Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.36 WIB

Bukan Sekadar Hari Lahir, 3 Weton Ini Diyakini Membawa Energi Kemakmuran - Image
Zodiak

Bukan Sekadar Hari Lahir, 3 Weton Ini Diyakini Membawa Energi Kemakmuran

Sabtu, 8 Agustus 2026 | 02.50 WIB

Terpopuler

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik - Image
1

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

2

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

3

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

6

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

9

Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

10

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore