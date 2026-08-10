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Leni Setya Wati
Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.41 WIB

Si Paling Sultan! 6 Shio Ini Punya Rezeki dan Peluang yang Mengalir Membawa Kemakmuran

Ilustrasi orang dengan shio sultan./ - Image

Ilustrasi orang dengan shio sultan./

JawaPos.com - Minggu ini menjadi periode istimewa bagi enam shio yang sedang diselimuti aura kemakmuran.

Dukungan energi kosmik membuat peluang dan keberuntungan hadir tanpa perlu terlalu keras dicari.

Dengan ketekunan, kesiapan, dan keberanian mengambil langkah, mereka berpotensi meraih rezeki mendadak, peluang emas, hingga kesuksesan yang selama ini dinanti.

Lantas, weton apa saja yang berpotensi meraih rezeki dadakan itu? Dikutip dari kanal YouTube Rezeki & Hoki, berikut daftarnya.

1. Shio Tikus

Shio Tikus dikenal cerdas, gesit, dan piawai membaca peluang. Minggu ini, intuisi tajam mereka akan membuka jalan menuju hasil yang menguntungkan.

Baik di dunia kerja, bisnis, maupun investasi, segalanya bergerak ke arah positif. Rezeki bahkan bisa datang dari sumber yang tak disangka.

Pekerja kantoran berpeluang meraih proyek penting atau mendapatkan kepercayaan lebih dari atasan, sementara pebisnis menikmati lonjakan pelanggan, transaksi, dan keuntungan.

Semua ini berkat kemampuan Shio Tikus mengambil keputusan cepat dan tepat.

2. Shio Naga

Editor: Hanny Suwindari
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