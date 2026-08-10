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Niko Sulpriyono
Selasa, 11 Agustus 2026 | 05.36 WIB

Simak, 5 Weton Balungan Sugih Miliki Aura Rezeki, Kemakmuran, dan Keberuntung!

Ilustrasi weton meraih kekayaan. (Freepik) - Image

Ilustrasi weton meraih kekayaan. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam ajaran primbon Jawa, istilah balungan sugih memiliki makna yang jauh lebih dalam dibanding sekadar kekayaan materi. 

Istilah ini menggambarkan pondasi nasib seseorang yang sejak lahir telah membawa energi kemakmuran, keberuntungan, dan kehormatan. 

Orang yang memiliki balungan sugih diyakini akan selalu menemukan jalan menuju kelapangan rezeki, bahkan di tengah ujian hidup yang berat sekalipun.

Weton yang tergolong balungan sugih sering kali memiliki aura wibawa yang membuat orang lain merasa segan sekaligus percaya. 

Tidak hanya itu, mereka juga cenderung mendapat kemudahan dalam membangun kehidupan yang mapan. 

Rezeki bisa datang dari kerja keras, bantuan orang-orang penting, atau bahkan dari arah yang tak terduga. 

Kekuatan spiritual dan hubungan batin dengan leluhur menjadi salah satu kunci utama keberkahan ini.

Artikel ini akan mengulas 5 weton yang diyakini sebagai pemilik balungan sugih sejati menurut primbon Jawa yang dirangkum dari kanal YouTube CAHYA WETON. 

Setiap weton memiliki karakter unik, perjalanan hidup yang khas, serta potensi rezeki yang melimpah. 

Jika Anda atau orang terdekat termasuk salah satunya, maka bersyukurlah, karena hal ini merupakan anugerah besar yang bisa membawa kemakmuran lahir dan batin.

Editor: Hanny Suwindari
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