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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 12 Agustus 2026 | 10.25 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Setelah mengalami kesibukan selama beberapa hari terakhir, zodiak sagitarius akan menemukan ketenangan dan hari yang damai. Kemungkinan, sagitarius merasa lesu karena kelelahan.

Jadi, manfaatkan hari ini untuk bersantai dan terhubung dengan diri sendiri. Selain itu, sagitarius mungkin juga harus memainkan peran penting dalam masalah keluarga.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius perlu memutuskan apakah perlu mengakhiri hubungan saat ini jika merasa tidak bisa setia kepada pasangan. Terkait karir, manfaatkan perkembangan positif dimana pekerjaan baru yang menjamin keamanan sagitarius datang.

Sementara itu, jangan mendekati perairan dalam, karena cedera dan kecelakaan di sekitar air diperkirakan terjadi. Pada ranah keuangan, spekulasi keuangan yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil di kemudian hari.

Cinta Sagitarius

Hari ini, sagitarius mungkin merasa sedikit lengah. Jika merasa tidak bisa setia kepada pasangan, pastikan sagitarius memutuskan terlebih dahulu apakah siap untuk mengakhiri hubungan saat ini. Pastikan jujur ​​​​dengan pasangan dan selesaikan masalah yang ada sebelum menjadi semakin parah.

Karir Sagitarius

Hari ini bisa membawa perkembangan positif jika sagitarius bekerja di sektor swasta. Beberapa pilihan baru terlihat sangat menarik. 

Editor: Hanny Suwindari
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