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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 12 Agustus 2026 | 10.20 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Hstrongart) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Magnific/Hstrongart)

JawaPos.com – Kemungkinan, zodiak scorpio akan bertemu orang baru dan berteman dengannya. Scorpio akan terkejut karena menyadari betapa waktu pertemuan dan pertemanan baru ini menguntungkan. Teman baru ini akan menjadi penopang saat scorpio membutuhkannya. 

Dia akan membantu scorpio tetap fokus dan tenang saat menghadapi tantangan tertentu. Scorpio perlu merenungkan betapa tepatnya waktu pertemuan ini, sehingga bisa merasa bersyukur atas pertemuan tak terduga ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Scorpio Rabu, 12 Agustus 2026.

Scorpio (23 Oktober – 21 November) 

Zodiak scorpio perlu memikirkan baik-baik sebelum memulai hubungan yang akan membawa masalah dan sakit hati. Terkait karir, langkah yang scorpio ambil hari ini akan membawa kesuksesan dan kepuasan karir.

Sementara itu, sebaiknya hindari benda-benda tajam dan peralatan listrik agar scorpio tidak melukai diri sendiri. Pada ranah keuangan, scorpio mungkin akan menerima kabar baik, dimana akan mendapatkan bonus atau kenaikan gaji.

Cinta Scorpio

Scorpio mungkin tengah terlibat dalam hubungan yang kurang baik. Jauhi godaan karena hal itu tidak akan sepadan. Pikirkan baik-baik sebelum memulai hubungan yang mungkin hanya akan membawa masalah dan sakit hati.

Karir Scorpio

Jika sedang mempertimbangkan untuk bergabung dengan militer atau pasukan keamanan, hari ini adalah hari yang tepat untuk mengajukan permohonan. Langkah ini akan membawa scorpio menuju kesuksesan dan kepuasan karir.

Editor: Hanny Suwindari
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