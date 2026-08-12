Ramalan Zodiak Gemini 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi Zodiak Gemini. (Freepik)
JawaPos.com - Proyek yang melibatkan kelompok atau komunitas, dapat menyita banyak waktu zodiak gemini. Berita menarik dan percakapan yang merangsang mungkin akan menghampiri. Harapkan banyak aktivitas di sekitarmu.
Gemini mungkin akan berkeliling, bertemu orang lain, dan menyelesaikan berbagai urusan. Gemini juga mungkin akan mendapati diri sedikit berubah menjadi lebih baik.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Rabu, 12 Agustus 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini harus menghindari pertengkaran dengan pasangan dan menenangkan keadaan. Terkait karir, sikap lugas dalam memenuhi tanggung jawab membuat gemini unggul dibandingkan rekan kerja lain.
Sementara itu, gemini harus berhati-hati dan menggunakan teknik mengemudi defensif untuk menghindari kecelakaan. Terkait keuangan, hindari melakukan investasi berisiko jangka pendek yang akan mendatangkan lebih banyak kerugian.
Cinta Gemini
Hari ini, cobalah untuk menghindari pertengkaran dengan pasangan. Mungkin ada beberapa masalah kecil yang dibesar-besarkan karena emosi sedang meluap. Cobalah menenangkan keadaan dan biarkan kepala dingin yang menang. Pertengkaran ini akan segera berlalu.
Karir Gemini
Kerja keras gemini benar-benar diperhatikan, dan pendekatan yang lugas dalam memenuhi tanggung jawab membuat gemini unggul dibandingkan rekan kerja lainnya.
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