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Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 12 Agustus 2026 | 10.15 WIB

Ramalan Zodiak Libra 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (freepik)

JawaPos.com – Hari ini akan menjadi hari yang menyenangkan bagi zodiak libra di rumah. Libra menyadari keindahan keluarga dan mereka pun mengakui kebaikan libra terhadap mereka. Mereka akan membantu libra mengatur prioritas, sehingga libra dipenuhi rasa syukur. 

Cobalah mengungkapkan perasaan melalui kata-kata dan tindakan yang baik. Manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatan ini, karena libra mungkin tidak akan bisa sepenuhnya bersama keluarga untuk beberapa waktu ke depan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Libra Rabu, 12 Agustus 2026.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Zodiak libra terindikasi mengalami perpisahan dengan pasangan karena ketidakcocokan yang terjadi sejak beberapa waktu lalu. Terkait karir, libra akan bergabung dengan lembaga bimbingan belajar untuk meningkatkan peluang.

Sementara itu, libra harus waspada karena ada kecenderungan melampaui batas kecepatan saat mengemudi. Terkait keuangan, ingatlah bahwa investasi yang libra lakukan sekarang harus bertujuan untuk jangka panjang.

Cinta Libra

Hari ini mungkin akan membuat libra kecewa atau terluka dalam dunia percintaan, karena ada indikasi bahwa perpisahan mungkin terjadi.

Konflik atau ketidakcocokan telah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Jangan biarkan hal ini membuatmu sedih, karena libra akan dapat pulih dengan cepat dan akan segera menemukan cinta lagi.

Karir Libra

Editor: Hanny Suwindari
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