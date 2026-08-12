Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
Rabu, 12 Agustus 2026 | 11.05 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (freepik)

JawaPos.com - Ide-ide baru untuk jalan karir baru mungkin terlintas di benak zodiak cancer. Tidak hanya memikirkan untuk mendapatkan pekerjaan baru, tetapi cancer juga akan memasuki bidang baru. 

Hal ini bisa menjadi perkembangan positif, tetapi jangan terlalu impulsif dan bertindak tanpa berpikir. Buat daftar pilihan, coret yang tidak memungkinkan, dan lakukan riset tentang sisanya. Meskipun mungkin merasa ada urgensi, sebenarnya tidak ada.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Rabu, 12 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Sebaiknya zodiak cancer tidak menyimpan dendam masa lalu dan membuka diri terhadap cinta yang baru. Terkait karir, bekerjalah dengan tekun dan bersikap positif untuk meraih tujuan yang diinginkan.

Sementara itu, hindari kecelakaan dengan tidak emosi dan tetap tenang saat mengemudi. Terkait keuangan, jauhi pasar saham karena situasinya tengah tidak stabil sehingga cancer bisa saja mengalami kerugian. 

Cinta Cancer

Hari ini, kunci utama dalam dunia percintaan cancer adalah pengampunan. Menyimpan dendam masa lalu hanya memenjarakan diri sendiri.

Lepaskan dendam untuk selamanya. Cancer perlu membuka hidup untuk cinta dan kebahagiaan baru lagi.

Karir Cancer

Editor: Hanny Suwindari
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Gemini dan Cancer 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 12.20 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 12.15 WIB

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Leo dan Virgo 12 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Rabu, 12 Agustus 2026 | 12.10 WIB

Terpopuler

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi - Image
1

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

2

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

3

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

4

Doktif Sebut Richard Lee Transfer Uang ke Mucikari, Klaim Gunakan Anak di Bawah Umur

5

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

6

Richard Lee Bela Perempuan di Podcast, Eks Karyawan: Dia Penjahat Wanita

7

Profil Penang FC: Ujian Persebaya Jelang Super League, Ada Misi Khusus Bernardo Tavares

8

Profil Lengkap Destry Damayanti, Calon Tunggal Gubernur BI

9

Finis P9 Moto3 Inggris 2026, Veda Ega Pratama Bongkar Kesalahan di Silverstone

10

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore