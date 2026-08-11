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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.24 WIB

Punya Aura Pemimpin, 5 Shio Ini Dipercaya Menyimpan Bakat Besar Sejak Lahir

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio yang terlahir hebat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Astrologi Tiongkok tidak hanya dikenal melalui ramalan mengenai keberuntungan, tetapi juga kerap digunakan sebagai sarana untuk mengenali karakter, potensi, serta kelebihan seseorang.

Dari 12 shio yang dikenal dalam astrologi Tiongkok, terdapat sejumlah shio yang dipercaya mempunyai karakter menonjol. Mereka dianggap memiliki keberanian, ambisi, kreativitas, kemampuan memimpin, hingga daya tarik yang membuatnya mudah mendapatkan perhatian.

Dalam sejumlah tafsir astrologi, karakter tersebut dapat menjadi modal bagi seseorang untuk berkembang dalam pekerjaan, bisnis, maupun kehidupan sosial.

Menariknya, beberapa shio juga dianggap memiliki kemampuan bangkit ketika menghadapi kegagalan. Mereka tidak mudah menyerah dan cenderung mencari cara baru untuk mencapai target yang sudah ditetapkan.

Dilansir dari Business Insider, berikut lima shio yang disebut mempunyai bakat kuat dan berpotensi menjadi sosok yang menginspirasi atau dijadikan panutan oleh orang di sekitarnya.

1. Shio Macan – Berani Tampil dan Punya Jiwa Pemimpin

Shio Macan dikenal sebagai sosok yang percaya diri dan tidak mudah ragu ketika harus mengambil keputusan.

Keberanian tersebut membuat mereka sering terlihat menonjol dalam sebuah kelompok. Mereka juga mempunyai kemampuan untuk menggerakkan orang lain, terutama ketika sedang mengejar tujuan bersama.

Selain keberanian, kreativitas dan karisma menjadi dua kekuatan yang membuat Shio Macan mudah mendapatkan perhatian.

Mereka tidak terlalu takut menghadapi persaingan. Justru, tantangan sering dianggap sebagai kesempatan untuk membuktikan kemampuan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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