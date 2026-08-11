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Niko Sulpriyono
Rabu, 12 Agustus 2026 | 02.48 WIB

Keberuntungan Tak Ada Habisnya! 15 Weton Tibo Sugih Diprediksi Kaya Raya dan Beruntung Seumur Hidup

Ilustrasi weton Tibo Sugih yang diramalkan jadi magnet rezeki dan kekayaan menurut primbon jawa. (Freepik) - Image

Ilustrasi weton Tibo Sugih yang diramalkan jadi magnet rezeki dan kekayaan menurut primbon jawa. (Freepik)

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton atau hari lahir dipercaya memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan hidup seseorang. 

Salah satu istilah yang populer dalam primbon adalah tibo sugih, yang berarti “jatuh kaya” atau “menjadi kaya”. 

Weton yang masuk kategori ini diyakini memiliki peluang besar untuk meraih kesuksesan finansial dan keberuntungan sepanjang hidupnya.

Menurut primbon Jawa, pemilik weton tibo sugih biasanya mudah menemukan jalan menuju kemakmuran. 

Mereka memiliki insting tajam dalam melihat peluang, bijak dalam mengelola keuangan, serta kerap mendapat dukungan dari lingkungan sosialnya. 

Kombinasi sifat-sifat ini membuat mereka memiliki peluang besar untuk meraih kekayaan yang berlimpah.

Tahun 2026 diprediksi menjadi masa yang istimewa bagi beberapa weton tertentu yang masuk dalam kategori tibo sugih. 

Bagi Anda yang termasuk di dalamnya, ini bisa menjadi pertanda baik untuk semakin giat berusaha, mengembangkan potensi, dan memperluas jaringan. 

Berikut adalah 15 weton tibo sugih yang diyakini akan kaya raya dan beruntung seumur hidup menurut primbon Jawa yang dirangkum dari kanal YouTube Primbon Cirebon.

1. Rabu Pon

Orang yang lahir pada Rabu Pon dikenal memiliki kebijaksanaan dan kecerdikan dalam mengelola keuangan. 

Editor: Hanny Suwindari
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