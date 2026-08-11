Keberuntungan Melimpah Ruah! 8 Weton Tibo Ratu Diramalkan Kaya Raya karena Rezekinya Mengalir Deras

JawaPos.com - Dalam tradisi Jawa, weton bukan sekadar penanda hari lahir, tetapi juga diyakini memengaruhi karakter, nasib, dan aliran rezeki seseorang.

Salah satu weton yang dianggap sangat istimewa adalah Tibo Ratu.

Pemilik weton ini dipercaya memiliki karisma yang tinggi, dihormati, serta membawa keberuntungan bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya.

Tibo Ratu melambangkan sosok pemimpin yang disegani, bijaksana, dan penuh kasih sayang.

Sifat-sifat positif ini membuat mereka mudah diterima oleh banyak orang, sehingga membuka pintu rezeki dari berbagai arah.

Keberadaan mereka sering kali membawa aura positif yang memengaruhi suasana di sekitar.

Menurut Primbon Jawa, terdapat delapan weton Tibo Ratu yang diprediksi memiliki rezeki yang mengalir deras tanpa henti.

Mereka diyakini mampu meraih kesuksesan besar berkat kombinasi sifat dan energi keberuntungan yang melekat pada dirinya.

Berikut adalah daftar 8 weton tersebut beserta karakter dan potensi keberuntungannya yang dirangkum dari kanal YouTube Primbon Cirebon.