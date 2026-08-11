Kaya Raya tapi Tetap Dermawan, 7 Shio Ini Diprediksi Jadi Kesayangan Dewa Rezeki

JawaPos.com – Dalam tradisi dan kepercayaan Tiongkok, kemakmuran tidak selalu dimaknai sebatas jumlah uang atau banyaknya harta yang dimiliki. Rezeki juga kerap dipandang sebagai sesuatu yang sebaiknya digunakan untuk membawa manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Dalam astrologi Tiongkok, beberapa shio dipercaya mempunyai karakter yang mendukung datangnya keberuntungan finansial. Menariknya, sebagian dari mereka digambarkan bukan hanya pandai mencari penghasilan, tetapi juga memiliki kecenderungan untuk membantu dan berbagi kepada sesama.

Menurut kepercayaan tersebut, sikap dermawan dapat menjadi bagian dari energi positif yang membuat kehidupan terasa semakin berkah.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, berikut tujuh shio yang disebut memiliki keberuntungan dalam urusan rezeki sekaligus dikenal suka berbagi.

1. Shio Tikus – Pandai Mengatur Keuangan dan Suka Menolong Shio Tikus dikenal memiliki kecerdasan dalam membaca peluang. Mereka mampu melihat kesempatan yang dapat menghasilkan keuntungan sekaligus cukup berhati-hati dalam menggunakan uang.

Kemampuan mengatur keuangan membuat mereka tahu kapan harus menyimpan dana, mengembangkan usaha, atau mengalokasikan sebagian rezeki untuk membantu orang lain.

Dalam ramalan tersebut, keseimbangan antara bekerja keras, mengelola harta, dan berbagi dianggap menjadi salah satu kekuatan Shio Tikus.

2. Shio Kerbau – Tekun Bekerja, Ringan Tangan Pemilik Shio Kerbau dikenal sebagai sosok yang kuat, tekun, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan.

Pemasukan yang diperoleh biasanya dikaitkan dengan kerja keras serta konsistensi mereka dalam menjalani tanggung jawab.