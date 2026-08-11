Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 20.03 WIB

11 Agustus Jadi Titik Balik, 3 Zodiak Ini Diramal Makin Dekat dengan Kekayaan

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi zodiak banyak uang. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Pekan 11 hingga 17 Agustus 2026 diprediksi menjadi periode yang membawa angin segar bagi beberapa zodiak dalam urusan finansial.

Menurut astrologi, terdapat tiga zodiak yang dinilai memiliki peluang lebih besar untuk mengalami perkembangan dalam kehidupan keuangan. Kesempatan tersebut dapat muncul melalui pekerjaan, bisnis, investasi, maupun keputusan baru yang berhubungan dengan masa depan.

Namun, mengejar kekayaan tidak selalu berarti hanya memikirkan jumlah uang yang tersimpan di rekening. Pola pikir mengenai kelimpahan juga dinilai memiliki peran penting dalam bagaimana seseorang melihat dan memanfaatkan peluang.

Energi kelimpahan dapat tercermin dari cara seseorang menghargai dirinya sendiri, mengatur waktu, menjaga keseimbangan hidup, hingga bersikap dermawan kepada orang lain.

Karena itu, periode ini bukan hanya mengenai datangnya uang secara tiba-tiba. Tiga zodiak berikut justru didorong untuk lebih terbuka terhadap kesempatan, percaya pada kemampuan diri, serta berani mengambil langkah yang dapat membawa perubahan finansial.

Ramalan tersebut dilansir dari YourTango.

1. Cancer

Cancer disebut memasuki periode yang lebih ringan dalam urusan finansial mulai 11 Agustus 2026. Kesempatan baru berpotensi muncul setelah sebelumnya mungkin merasa keadaan berjalan cukup lambat.

Zodiak ini disarankan untuk lebih menyadari kemampuan dan nilai dirinya sendiri. Rasa percaya diri menjadi salah satu modal penting agar Cancer berani mengambil keputusan yang sebelumnya mungkin masih diragukan.

Peluang berupa tawaran pekerjaan, kerja sama, maupun kesempatan lain yang berkaitan dengan pemasukan juga diprediksi mulai berdatangan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait
Jalur Kekayaan Terbuka Lebar, 7 Weton Ini Konon Punya Tuah Finansial Istimewa - Image
Zodiak

Jalur Kekayaan Terbuka Lebar, 7 Weton Ini Konon Punya Tuah Finansial Istimewa

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20.44 WIB

Tak Gampang Terpancing Emosi, 6 Shio Ini Diprediksi Mudah Menjaga Kekayaan - Image
Zodiak

Tak Gampang Terpancing Emosi, 6 Shio Ini Diprediksi Mudah Menjaga Kekayaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20.00 WIB

Pembawa Rezeki! 5 Shio Ini Diramal Bakal Menikmati Kekayaan Hingga Usia Senja - Image
Zodiak

Pembawa Rezeki! 5 Shio Ini Diramal Bakal Menikmati Kekayaan Hingga Usia Senja

Selasa, 11 Agustus 2026 | 04.56 WIB

Terpopuler

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik - Image
1

Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik

2

Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya

3

Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi

4

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

5

Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ

6

Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates

9

Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone

10

Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore