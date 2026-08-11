Jalur Kekayaan Terbuka Lebar, 7 Weton Ini Konon Punya Tuah Finansial Istimewa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, setiap kelahiran dipercaya memiliki karakter dan peruntungan yang berbeda. Perhitungan hari dan pasaran atau weton kerap dikaitkan dengan watak, perjalanan hidup, hingga peluang seseorang dalam memperoleh rezeki.

Ada orang yang harus melewati banyak rintangan sebelum mencapai kemapanan. Namun, ada pula yang dipercaya memiliki jalan hidup lebih mudah karena peluang dan keberuntungan seolah datang pada waktu yang tepat.

Dalam pandangan tersebut, kekayaan tidak selalu dimaknai sebatas banyaknya uang atau aset. Kehidupan yang makmur juga dapat tercermin dari relasi yang luas, kesempatan yang datang berulang kali, serta kemampuan memanfaatkan peluang kecil menjadi sesuatu yang bernilai.

Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai tuah rezeki yang kuat sejak lahir. Peruntungan tersebut disebut dapat terus mengikuti perjalanan hidup hingga usia lanjut, terutama apabila pemiliknya tetap rendah hati, bersyukur, dan mampu mengelola apa yang dimiliki.

Dilansir dari Kanal YouTube Ngaso Jawa, berikut tujuh weton yang dalam kepercayaan Primbon Jawa disebut memiliki peruntungan kuat dalam urusan harta dan kemakmuran.

1. Sabtu Legi – Disebut Membawa Kemakmuran Sabtu Legi dipercaya memiliki karakter yang dekat dengan keberlimpahan. Mereka disebut berpotensi menikmati kehidupan yang cukup sejak usia muda dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kondisi tersebut.

Dalam tafsir primbon, weton ini kerap dikaitkan dengan warisan keberuntungan atau energi positif dari keluarga. Ketika menghadapi kegagalan, mereka juga dipercaya mempunyai daya bangkit yang kuat.

Menariknya, setelah melewati masa sulit, pemilik Sabtu Legi diyakini dapat kembali membangun kehidupannya dengan kondisi yang bahkan lebih baik dibandingkan sebelumnya.

2. Rabu Pahing – Pandai Menangkap Kesempatan Rabu Pahing sering dikaitkan dengan kecerdasan, kemampuan bergaul, dan kepiawaian membaca keadaan. Karakter tersebut membuat pemiliknya dipercaya mudah menemukan kesempatan yang berpotensi mendatangkan keuntungan.