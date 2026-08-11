Punya Aura Misterius, 5 Weton Ini Dipercaya Hidup Serba Berkecukupan

JawaPos.com - Dalam tradisi Primbon Jawa, weton kelahiran dipercaya memiliki kaitan dengan karakter dan perjalanan hidup seseorang. Perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran diyakini menciptakan sifat serta kecenderungan yang berbeda pada setiap individu.

Ada sejumlah weton yang dikenal memiliki pembawaan cukup unik. Mereka terkadang terlihat pendiam, tertutup, tegas, atau sulit dipahami oleh orang lain. Namun, karakter tersebut tidak selalu mencerminkan kehidupan mereka secara keseluruhan.

Menurut kepercayaan Primbon Jawa, beberapa weton dengan pembawaan misterius justru dipercaya mempunyai kemampuan dalam mencari peluang, mengelola kehidupan, dan menarik keberuntungan finansial.

Dikutip JawaPos.com dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut lima weton yang disebut memiliki karakter sulit ditebak tetapi dipercaya mempunyai rezeki berlimpah.

1. Senin Pon Senin Pon memiliki neptu 11, yang berasal dari nilai hari Senin sebesar 4 dan pasaran Pon sebesar 7.

Pemilik weton ini dikenal memiliki kemampuan komunikasi yang cukup baik serta pandai membangun hubungan dengan orang lain. Mereka juga disebut cepat memahami keadaan dan memiliki wawasan yang luas.

Di sisi lain, Senin Pon terkadang mempunyai pembawaan keras dan tidak mudah dipengaruhi. Sifat tersebut membuat mereka terlihat sulit didekati atau bahkan terkesan angkuh.

Dalam urusan finansial, weton ini dipercaya mempunyai jalan rezeki yang cukup baik. Keberuntungan bisa datang melalui berbagai kesempatan yang tidak selalu diperkirakan sebelumnya.

2. Selasa Kliwon Selasa Kliwon mempunyai neptu 11, hasil perpaduan nilai hari Selasa sebesar 3 dan pasaran Kliwon sebesar 8.