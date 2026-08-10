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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 11 Agustus 2026 | 03.10 WIB

4 Zodiak Mengakhiri Hidup Nelangsa, Kesalahan di Masa Lalu Akhirnya Termaafkan

ilustrasi zodiak memasuki fase hidup damai (magnific) - Image

ilustrasi zodiak memasuki fase hidup damai (magnific)

JawaPos.com - Ramalan astrologi menyebut empat zodiak diprediksi meninggalkan fase penuh penyesalan dan kesulitan. 

Kesalahan masa lalu menjadi pelajaran, membuka jalan menuju kehidupan yang lebih damai dan penuh harapan.

Tidak semua orang mampu berdamai dengan masa lalu. Ada pengalaman yang terus teringat, keputusan yang disesali, atau kesalahan yang membuat seseorang merasa seolah harus membawa beban tersebut sepanjang hidup

Namun, setiap manusia memiliki kesempatan untuk belajar, berubah, dan memulai kembali.

Dalam astrologi, periode tertentu kerap dikaitkan dengan proses pelepasan dan transformasi. 

Masa sulit yang pernah dialami seseorang dapat menjadi bagian dari perjalanan untuk memahami diri sendiri dengan lebih baik. 

Ketika energi kehidupan berubah, seseorang pun dapat merasa lebih siap meninggalkan rasa bersalah dan membuka lembaran baru.

Hal inilah yang diprediksi terjadi pada beberapa zodiak. Mereka disebut mulai mengakhiri fase kehidupan yang penuh tekanan dan perlahan menemukan ruang untuk berdamai dengan kesalahan masa lalu..

Editor: Novia Tri Astuti
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