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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 02.09 WIB

Ingin Membuat Hidup Menjadi Jauh Lebih Bahagia? Lakukan 7 Perubahan Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi lebih bahagia./Magnific/Sorapop - Image

seseorang yang menjadi lebih bahagia./Magnific/Sorapop

JawaPos.com - Banyak orang mengira kebahagiaan akan datang ketika hidup akhirnya menjadi sempurna.

Ketika memiliki lebih banyak uang.
Ketika mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.
Ketika menemukan pasangan yang tepat.
Ketika memiliki rumah sendiri.
Ketika semua masalah selesai.

Namun, kenyataannya hidup hampir tidak pernah benar-benar bebas dari masalah.

Selalu ada sesuatu yang perlu dipikirkan. Ada pekerjaan yang melelahkan, hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan, rencana yang gagal, kekhawatiran tentang masa depan, dan masa lalu yang sesekali masih muncul dalam pikiran.

Karena itu, kebahagiaan yang bertahan lama biasanya bukan hasil dari memiliki kehidupan yang sempurna. Kebahagiaan lebih sering berkaitan dengan bagaimana seseorang menjalani kehidupan yang sebenarnya ia miliki.

Dalam psikologi, kebiasaan sehari-hari dapat memainkan peran penting dalam memengaruhi suasana hati, cara berpikir, hubungan sosial, dan kemampuan seseorang menghadapi tekanan.

Artinya, Anda tidak selalu harus mengubah seluruh hidup untuk merasa lebih bahagia.

Terkadang, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten justru dapat memberikan dampak yang besar.

Jika akhir-akhir ini Anda merasa hidup terasa terlalu berat, terlalu monoton, atau Anda seperti kehilangan kegembiraan dalam menjalani hari, mungkin sudah waktunya untuk melihat kembali kebiasaan yang selama ini Anda lakukan.

Dilansir dari Psychology Today pada Senin (10/8), terdapat tujuh perubahan kebiasaan yang dapat membantu Anda membangun kehidupan yang lebih bahagia.

Editor: Hanny Suwindari
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