Punya Aura Pemimpin, 3 Weton Ini Konon Ditakdirkan Hidup Makmur Menurut Primbon Jawa

JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga potensi rezeki seseorang.

Dari sekian banyak kombinasi hari dan pasaran Jawa, beberapa weton dipercaya mempunyai karakter yang menonjol. Bukan hanya berkaitan dengan urusan materi, tetapi juga kemampuan memancarkan kewibawaan sehingga mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya.

Perhitungan neptu menjadi salah satu unsur yang digunakan dalam tradisi Primbon Jawa untuk membaca berbagai karakter tersebut. Kombinasi nilai hari dan pasaran tertentu dipercaya menghasilkan energi yang membuat pemiliknya memiliki daya tarik, keteguhan, serta peluang rezeki yang baik.

Meski demikian, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya Jawa sehingga tidak dapat dijadikan patokan pasti mengenai kekayaan atau masa depan seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube Nguri Jawen, berikut tiga weton yang dipercaya memiliki perpaduan rezeki dan kewibawaan layaknya seorang “sultan”.

1. Sabtu Kliwon Sabtu memiliki nilai neptu 9, sedangkan Kliwon bernilai 8. Keduanya menghasilkan jumlah neptu 17, salah satu angka yang cukup besar dalam perhitungan weton Jawa.

Pemilik weton Sabtu Kliwon sering digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan tidak terlalu banyak berbicara. Namun, sikap tersebut justru membuat mereka memiliki kesan misterius dan berwibawa.

Tatapan, cara berbicara, serta pembawaan yang tenang dipercaya mampu membuat orang lain memberikan perhatian dan rasa hormat.

Dalam lingkungan sosial, mereka juga kerap disebut memiliki jiwa kepemimpinan alami. Tidak harus selalu tampil dominan, kepercayaan orang lain dapat tumbuh karena mereka dianggap mampu mengambil keputusan dengan mantap.