Panen Besar Setelah Lama Bersabar, 5 Weton Ini Disebut Punya Jalan Rezeki yang Makin Terbuka

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, perjalanan hidup seseorang kerap dikaitkan dengan weton, yaitu perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran Jawa.

Kepercayaan tersebut menyebut setiap weton mempunyai karakter serta jalan kehidupan yang berbeda. Ada yang dianggap lebih cepat memperoleh keberuntungan, sementara sebagian lainnya harus melewati perjalanan panjang sebelum menikmati hasil dari kerja kerasnya.

Justru kelompok kedua inilah yang menarik perhatian. Menurut tafsir primbon, beberapa weton dipercaya baru merasakan peningkatan derajat dan kemakmuran setelah melewati berbagai tantangan.

Proses yang panjang dianggap bukan sebagai pertanda kegagalan. Sebaliknya, pengalaman hidup diyakini dapat membentuk pribadi yang lebih matang, berhati-hati dalam mengambil keputusan, serta mampu mengelola hasil yang diperoleh.

Dilansir dari kanal YouTube Belajar Bersama, terdapat lima weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki potensi mengalami peningkatan kehidupan setelah melalui perjuangan yang tidak sebentar.

1. Jumat Kliwon – Perlahan Membangun, Kemudian Menuai Besar

Jumat Kliwon kerap dikaitkan dengan pribadi yang memiliki intuisi kuat dan kemauan untuk bertahan menghadapi berbagai keadaan.

Pada fase awal kehidupan, pemilik weton ini dipercaya tidak selalu memperoleh hasil sesuai harapan. Mereka mungkin harus mencoba berbagai cara sebelum menemukan jalan yang benar-benar membawa kemajuan.

Namun, perjalanan tersebut justru menjadi bekal penting. Pengalaman yang terkumpul membuat mereka semakin memahami cara mengambil keputusan dan mengembangkan usaha.