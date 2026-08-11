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Leni Setya Wati
Selasa, 11 Agustus 2026 | 21.19 WIB

Bukan Sembarang Weton, 8 Kelahiran Ini Disebut Membawa Mahkota Emas

Ilustrasi weton bermahkota emas yang rezekinya tak pernah putus (freepik) - Image

Ilustrasi weton bermahkota emas yang rezekinya tak pernah putus (freepik)

JawaPos.com – Weton menjadi salah satu bagian dari tradisi perhitungan dalam budaya Jawa. Perpaduan antara hari kelahiran dan pasaran tersebut dalam Primbon Jawa kerap digunakan untuk menggambarkan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang.

Di antara banyaknya kombinasi weton, terdapat sejumlah weton yang dalam ramalan tradisional disebut memiliki tuah istimewa. Salah satunya adalah kelompok yang dianalogikan sebagai weton bermahkota emas.

Sebutan tersebut menggambarkan sosok yang dipercaya memiliki daya tarik terhadap peluang, kemakmuran, dan keberuntungan. Rezeki mereka digambarkan dapat muncul melalui kerja keras, relasi, usaha, maupun kesempatan yang datang secara tidak terduga.

Lantas, weton apa saja yang termasuk dalam daftar tersebut?

Dilansir dari kanal YouTube Pandawa Cirebon, berikut delapan weton yang dalam ramalan Primbon Jawa disebut memiliki keberuntungan dan aliran rezeki kuat.

1. Kamis Legi – Berwibawa dan Mudah Mendapat Kepercayaan

Kamis Legi digambarkan sebagai weton yang memiliki pembawaan berwibawa serta kecerdasan dalam mengambil keputusan.

Karakter tersebut membuat mereka relatif mudah memperoleh kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, hubungan baik yang terbangun dapat membuka berbagai kesempatan.

Rezeki pemilik weton ini juga dipercaya dapat datang melalui pertemanan, koneksi profesional, maupun kerja sama yang sebelumnya tidak diperkirakan.

Karena itu, Kamis Legi disebut sebagai salah satu weton yang memiliki simbol mahkota emas, terutama karena peluang keberuntungan dipercaya datang dari berbagai arah.

2. Minggu Pahing – Mampu Bangkit Saat Menghadapi Kesulitan

Pemilik Minggu Pahing dalam ramalan tradisional digambarkan memiliki daya juang yang kuat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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