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Rabbany Wanadriani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 20.55 WIB

Sering Merasakan Sesuatu Sebelum Terjadi, 3 Shio Ini Punya Intuisi Istimewa

ilustrasi shio dengan indra keenam akurat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio dengan indra keenam akurat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Pernahkah seseorang tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres meskipun belum menemukan bukti yang jelas?

Ada orang yang mampu membaca perubahan suasana, menangkap emosi seseorang, bahkan merasa perlu menghindari situasi tertentu sebelum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kemampuan semacam ini kerap disebut sebagai intuisi atau "indra keenam".

Dalam astrologi Tiongkok, setiap shio dipercaya mempunyai karakter yang berbeda. Beberapa di antaranya dianggap lebih sensitif terhadap lingkungan, perubahan emosi, maupun firasat dibandingkan shio lainnya.

Mereka bukan selalu mampu meramal masa depan. Namun, kepekaan yang tinggi membuat mereka sering memperhatikan detail kecil yang luput dari perhatian orang lain.

Dilansir dari GaneshaSpeaks, terdapat tiga shio yang dikenal mempunyai intuisi kuat dan cenderung mempercayai suara hati.

1. Shio Babi – Sangat Peka Membaca Suasana

Shio Babi disebut sebagai salah satu shio yang memiliki tingkat kepekaan emosional cukup tinggi.

Mereka tidak hanya memahami perasaan sendiri, tetapi juga dapat menangkap perubahan emosi orang-orang di sekitarnya. Karena itu, suasana sebuah tempat terkadang bisa langsung mereka rasakan begitu memasuki ruangan.

Misalnya, ketika seseorang sedang menyimpan masalah tetapi berusaha terlihat baik-baik saja, Shio Babi dipercaya mampu menangkap adanya perubahan tersebut melalui sikap, ekspresi, atau suasana yang terasa berbeda.

Dalam hubungan pribadi, kepekaan ini dapat membantu mereka mengetahui ketika seseorang mulai menjaga jarak atau menyembunyikan sesuatu.

Intuisi tersebut juga membuat Shio Babi cenderung berhati-hati ketika menghadapi situasi yang terasa tidak nyaman. Mereka lebih mudah mengikuti kata hati ketika merasa ada sesuatu yang perlu diperhatikan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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