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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 20.54 WIB

Tak Habis Dimakan Zaman, 6 Weton Ini Diprediksi Punya Rezeki Melimpah dan Tahan Lama

seseorang yang diterpa gelombang rezeki./Freepik. - Image

seseorang yang diterpa gelombang rezeki./Freepik.

JawaPos.com - Dalam kehidupan, perjalanan rezeki setiap orang tentu tidak selalu berjalan dengan pola yang sama. Ada masa ketika pemasukan terasa biasa saja, tetapi ada pula periode ketika berbagai peluang datang secara beruntun.

Dalam kepercayaan Primbon Jawa, kombinasi antara hari kelahiran dan pasaran atau weton dipercaya memiliki karakter serta peruntungan masing-masing. Beberapa weton bahkan dianggap mempunyai jalan rezeki yang lebih kuat sehingga berpotensi membawa kehidupan menuju kemakmuran.

Kekayaan dalam pandangan tersebut tidak selalu berarti uang yang datang secara tiba-tiba. Kemakmuran juga dapat muncul melalui pekerjaan, usaha, hubungan baik, peluang baru, hingga kemampuan seseorang mempertahankan hasil yang telah diperoleh.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki potensi kuat dalam urusan rezeki dan kemakmuran.

1. Senin Legi – Rezeki Tumbuh dari Langkah yang Terencana

Pemilik weton Senin Legi digambarkan sebagai sosok yang cenderung tenang dan tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru.

Mereka lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum menentukan langkah. Kebiasaan tersebut membuat mereka dinilai mampu menghindari keputusan yang berisiko dalam urusan pekerjaan maupun keuangan.

Dalam pandangan Primbon Jawa, Senin Legi memiliki jalur rezeki yang cukup baik. Kesempatan finansial dapat muncul melalui kerja sama, usaha, maupun keputusan yang dilakukan secara matang.

Ketika mendapatkan hasil lebih besar, mereka juga dipercaya mampu mengembangkannya secara perlahan sehingga kekayaan tidak hanya berhenti sebagai pemasukan sesaat.

2. Rabu Pahing – Tangguh Menghadapi Naik Turunnya Kehidupan

Rabu Pahing dikenal mempunyai karakter kuat, tegas, dan tidak gampang menyerah ketika menghadapi persoalan.

Sikap tersebut membuat mereka dianggap mampu bertahan ketika kondisi kehidupan sedang kurang menguntungkan. Saat mengalami hambatan, mereka cenderung mencari jalan lain daripada menyerah begitu saja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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