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Diajeng Gentalia Rifani
Selasa, 11 Agustus 2026 | 20.06 WIB

Cuan Berdatangan! 3 Shio Ini Diprediksi Mengalami Lonjakan Rezeki

Ilustrasi shio yang akan kebanjiran rezeki besar. (Magnific) - Image

Ilustrasi shio yang akan kebanjiran rezeki besar. (Magnific)

JawaPos.com – Periode penuh peluang diprediksi segera menghampiri sejumlah shio. Dalam ramalan astrologi Tionghoa, ada tiga shio yang disebut memiliki energi keberuntungan cukup kuat dalam waktu dekat.

Mereka diperkirakan dapat merasakan perkembangan positif dalam urusan pekerjaan maupun keuangan. Hasil yang diperoleh juga disebut mampu membawa perubahan terhadap kondisi finansial jika peluang tersebut dimanfaatkan dengan baik.

Setiap shio tentu mempunyai karakter berbeda. Ada yang memperoleh keuntungan dari kerja keras, ada pula yang mendapat kesempatan melalui kreativitas, relasi, maupun usaha yang sebelumnya sudah dirintis.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, berikut tiga shio yang diprediksi mendapatkan limpahan rezeki dalam waktu dekat.

1. Shio Ayam

Shio Ayam menjadi salah satu yang disebut bakal merasakan peningkatan keberuntungan dalam waktu dekat.

Pemilik shio ini dikenal memiliki karakter teliti, disiplin, dan tidak mudah menyerah ketika mengejar sesuatu. Setelah melewati proses panjang, usaha yang mereka lakukan disebut mulai menunjukkan hasil.

Dalam periode ini, peluang keuntungan dapat muncul dari pekerjaan atau proyek yang berhasil diselesaikan dengan baik. Bahkan, pekerjaan yang sebelumnya terasa tertinggal berpotensi dikejar hingga mencapai target.

Bukan hanya soal pemasukan, Shio Ayam juga diprediksi memperoleh apresiasi dari lingkungan sekitar. Pengakuan tersebut dapat meningkatkan kepercayaan diri dan membuat mereka semakin berani mengambil langkah baru.

2. Shio Monyet

Berikutnya adalah Shio Monyet yang dikenal kreatif, cerdas, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Karakter tersebut menjadi modal penting untuk menemukan peluang baru. Dalam urusan pekerjaan maupun bisnis, ide-ide yang sebelumnya hanya berada di kepala berpotensi dikembangkan menjadi sesuatu yang menghasilkan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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