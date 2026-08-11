10 Weton Paling Beruntung Soal Finansial, Hartanya Disebut Makin Kokoh

Weton tajir yang hidupnya penuh kemakmuran finansial kata primbon jawa
JawaPos.com – Setiap orang memiliki perjalanan hidup dan kondisi finansial yang berbeda. Dalam tradisi Jawa, weton kelahiran kerap digunakan sebagai salah satu cara untuk membaca karakter, rezeki, serta perjalanan kehidupan seseorang.
Menurut Primbon Jawa, terdapat sejumlah kombinasi hari dan pasaran yang dipercaya memiliki karakter mendukung kemapanan finansial. Bukan hanya mengenai banyaknya pemasukan, tetapi juga kemampuan mengatur pengeluaran, menabung, bekerja keras, dan mempertahankan hasil yang telah diperoleh.
Kepercayaan tersebut menyebut beberapa weton memiliki kecenderungan untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan uang. Mereka juga dinilai mampu melihat peluang dan membangun kondisi ekonomi secara bertahap.
Lantas, weton apa saja yang disebut memiliki potensi hidup makmur?
Dikutip dari akun YouTube Primbon Cirebon, berikut sepuluh weton yang dipercaya memiliki perjalanan finansial menjanjikan menurut Primbon Jawa.
Sabtu Kliwon mempunyai neptu 17, berasal dari Sabtu bernilai 9 dan Kliwon bernilai 8.
Pemilik weton ini dikenal cukup cermat ketika mengerjakan sesuatu. Mereka terbiasa memperhatikan berbagai detail, meski terkadang dapat kehilangan semangat apabila kenyataan tidak sesuai dengan rencana.
Karakter lakune bumi membuat mereka dipercaya memiliki sifat rendah hati, sabar, dan mampu menjadi sosok yang membimbing orang lain.
Dalam urusan keuangan, Sabtu Kliwon disebut cukup pandai membedakan kebutuhan dan keinginan. Mereka cenderung mempertimbangkan kondisi sebelum berbelanja dan memiliki kecenderungan menyisihkan uang untuk masa depan.
Naungan tunggak semi juga dipercaya melambangkan rezeki yang terus tumbuh dan dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
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