Bukan Sekadar Beruntung, 5 Weton Ini Disebut Punya Bakat Memimpin Menurut Primbon Jawa

Weton punya takdir jadi pemimpin besar dan tokoh berpengaruh kata primbon Jawa
JawaPos.com – Dalam kepercayaan Primbon Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk melihat karakter seseorang, tetapi juga kerap dikaitkan dengan perjalanan hidup, rezeki, hingga potensi kepemimpinan.
Beberapa weton dipercaya memiliki karakter yang kuat, berwibawa, dan mampu mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Sifat tersebut kemudian dianggap sebagai bekal untuk menjalankan peran penting dalam keluarga maupun lingkungan sosial.
Orang-orang dengan weton tertentu juga digambarkan memiliki kemampuan mengambil keputusan, menjadi penengah, hingga mengarahkan orang lain ketika menghadapi persoalan.
Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.
Dikutip dari akun YouTube Nguri Jawen, berikut lima weton yang dalam Primbon Jawa disebut memiliki potensi menjadi sosok pemimpin dan tokoh berpengaruh.
Sabtu Kliwon memiliki neptu 17, hasil dari nilai Sabtu sebesar 9 dan Kliwon sebesar 8. Dalam perhitungan tradisional Jawa, angka tersebut tergolong tinggi.
Weton ini kerap digambarkan sebagai sosok yang memiliki pembawaan kuat dan wibawa alami. Mereka tidak selalu membutuhkan banyak kata untuk mendapatkan perhatian karena sikap dan kehadirannya sudah membuat orang lain menghormati.
Dalam lingkungan sosial, pemilik Sabtu Kliwon dipercaya mudah mendapatkan kepercayaan ketika harus mengambil keputusan atau memikul tanggung jawab.
Karakter tersebut membuat mereka dianggap memiliki potensi menjadi pemimpin yang mampu memberikan rasa aman kepada orang-orang di sekitarnya.
Meski demikian, posisi sebagai sosok yang disegani juga membawa tanggung jawab besar. Mereka disarankan untuk tidak mudah terbawa emosi serta mengimbangi keberanian dengan pengetahuan, kebijaksanaan, dan perilaku yang baik.
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