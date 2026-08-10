Rezeki Mengalir Sejak Lahir, Ini 9 Weton yang Disebut Beruntung

Weton dikasih rezeki langit sejak lahir dan bukan pesugihan kata primbon jawa
JawaPos.com – Dalam tradisi Jawa, weton tidak hanya digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang. Sebagian masyarakat juga mengaitkannya dengan gambaran karakter, perjalanan hidup, dan peruntungan.
Primbon Jawa mengenal sejumlah weton yang dipercaya memiliki karakter dan potensi keberuntungan tertentu. Rezeki yang datang kepada mereka dalam kepercayaan tersebut bukan dikaitkan dengan praktik pesugihan, melainkan dengan karakter bawaan, kerja keras, kemampuan membaca peluang, serta hubungan baik dengan lingkungan.
Orang dengan weton tertentu disebut memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan kemudahan dalam pekerjaan, usaha maupun kehidupan sosial.
Dikutip dari akun YouTube Panggilan Leluhur, terdapat sembilan weton yang disebut memiliki keberuntungan dan potensi rezeki sejak lahir menurut kepercayaan Primbon Jawa.
Berikut daftarnya:
Rabu Kliwon memiliki neptu 14, hasil dari perhitungan nilai hari Rabu dan pasaran Kliwon.
Dalam Primbon Jawa, pemilik weton ini digambarkan sebagai pribadi yang tenang dan cermat ketika menentukan pilihan. Mereka tidak terbiasa bertindak secara terburu-buru dan cenderung mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum mengambil keputusan.
Karakter tersebut membuat mereka kerap dipercaya oleh orang di sekitarnya untuk memberikan pertimbangan atau menyelesaikan persoalan.
Dalam urusan pekerjaan dan keuangan, Rabu Kliwon disebut memiliki peluang berkembang melalui ketekunan serta kemampuan melihat kesempatan yang belum diperhatikan orang lain.
Jumat Kliwon juga memiliki jumlah neptu 14. Weton ini kerap dikaitkan dengan pribadi yang pendiam, penuh pengamatan, tetapi memiliki daya tarik kuat.
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