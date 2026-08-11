Tak Gampang Terpancing Emosi, 6 Shio Ini Diprediksi Mudah Menjaga Kekayaan

JawaPos.com – Setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menghadapi tekanan. Ada yang mudah terbawa suasana, tetapi ada pula yang tetap mampu berpikir jernih ketika berada dalam situasi sulit.

Dalam astrologi Tionghoa, sejumlah shio dipercaya memiliki karakter yang lebih tenang dan tidak mudah dikuasai emosi. Sifat tersebut dianggap dapat membantu seseorang mengambil keputusan secara lebih matang, termasuk ketika menghadapi persoalan pekerjaan dan keuangan.

Bagi sebagian kepercayaan astrologi, kemampuan mengendalikan diri bahkan dikaitkan dengan terbukanya peluang rezeki. Orang yang tidak mudah panik dinilai lebih mampu melihat kesempatan dan menghindari keputusan yang merugikan.

Dilansir dari kanal YouTube Rezeki dan Hoki, terdapat enam shio yang disebut memiliki kemampuan mengelola emosi dengan baik dan dipercaya mempunyai peruntungan menarik dalam urusan finansial.

Berikut daftarnya.

1. Shio Kelinci Shio Kelinci dikenal memiliki pembawaan lembut dan cenderung berhati-hati sebelum mengambil keputusan.

Mereka tidak terbiasa bertindak secara spontan ketika menghadapi persoalan. Sebaliknya, mereka lebih suka mempertimbangkan berbagai kemungkinan terlebih dahulu.

Sikap tenang tersebut dianggap menjadi keuntungan ketika menghadapi persoalan bisnis atau keuangan. Kelinci cenderung memilih langkah yang terukur dibandingkan mengejar keuntungan secara terburu-buru.

Dalam hubungan profesional, pembawaan yang nyaman juga membuat orang lain lebih mudah bekerja sama dengan mereka. Dari sinilah peluang baru dipercaya dapat bermunculan.