Badai Berlalu, Rezeki Datang! 7 Weton Ini Disebut Mengalami Titik Balik Hidup

JawaPos.com – Perjalanan hidup tidak selalu berjalan mulus. Ada kalanya seseorang harus melewati masa panjang yang penuh tekanan, mulai dari persoalan pekerjaan, kebutuhan keluarga, hingga kondisi keuangan yang belum stabil.

Dalam tradisi Jawa, weton menjadi salah satu bagian dari perhitungan yang digunakan untuk membaca karakter dan perjalanan kehidupan seseorang. Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai pola peruntungan tertentu, termasuk dalam hal rezeki.

Menurut kepercayaan tersebut, masa sulit yang panjang terkadang dianggap sebagai bagian dari proses sebelum seseorang memasuki fase kehidupan yang lebih baik. Perubahan itu dapat digambarkan melalui datangnya peluang baru, pekerjaan yang lebih menjanjikan, maupun kondisi keuangan yang mulai membaik.

Namun, ramalan weton merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan budaya sehingga tidak dapat dijadikan kepastian mengenai masa depan seseorang.

Dikutip dari kanal YouTube NGAOS JAWA, terdapat tujuh weton yang dalam ramalan disebut berpotensi mengalami perubahan positif setelah melewati berbagai tantangan.

Berikut daftarnya.

1. Sabtu Pon Pemilik weton Sabtu Pon dikenal memiliki ketahanan mental yang kuat. Berbagai persoalan yang datang justru dianggap sebagai pengalaman yang membuat mereka semakin matang.

Dalam urusan finansial, perjalanan Sabtu Pon disebut tidak selalu stabil. Ada masa ketika pemasukan meningkat, tetapi ada pula periode ketika mereka harus berjuang keras memenuhi kebutuhan.

Menurut ramalan, fase sulit tersebut mulai bergeser menuju keadaan yang lebih baik. Kesempatan usaha, pekerjaan, atau sumber pemasukan baru berpotensi muncul.