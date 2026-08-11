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Irfan Ferdiansyah
Selasa, 11 Agustus 2026 | 19.51 WIB

Peluang Datang Silih Berganti, 5 Weton Ini Disebut Punya Aura Rezeki Kuat

seseorang yang hartanya kian mencuat./Freepik. - Image

seseorang yang hartanya kian mencuat./Freepik.

JawaPos.com – Perjalanan setiap orang dalam mencapai kesuksesan tentu berbeda. Ada yang membutuhkan waktu panjang dan perjuangan besar, sementara sebagian lainnya seolah lebih sering menemukan peluang pada saat yang tepat.

Dalam tradisi Jawa, karakter dan peruntungan seseorang kerap dikaitkan dengan weton kelahiran. Perhitungan hari dan pasaran ini menjadi bagian dari Primbon Jawa yang sejak lama digunakan untuk menafsirkan berbagai aspek kehidupan.

Beberapa weton bahkan dipercaya mempunyai peruntungan yang kuat dalam urusan rezeki. Mereka disebut lebih mudah menemukan kesempatan, mendapat dukungan dari lingkungan, serta mampu mengubah peluang kecil menjadi sesuatu yang bernilai.

Meski demikian, kepercayaan tersebut bukan berarti pemilik weton tertentu dapat memperoleh kekayaan tanpa usaha. Kerja keras, kemampuan mengambil keputusan, serta cara seseorang mengelola kesempatan tetap memiliki peranan penting.

Dilansir dari kanal YouTube Ngaos Jawa, terdapat lima weton yang menurut Primbon Jawa dipercaya mempunyai jalan lebih lancar dalam mencapai kemakmuran.

Berikut daftarnya.

1. Minggu Pahing – Mudah Menemukan Peluang

Minggu Pahing dipercaya memiliki karakter yang membuatnya mudah menarik perhatian dan mendapatkan kesempatan baru.

Pemilik weton ini disebut sering berada dalam situasi yang mempertemukannya dengan peluang menguntungkan. Pertemuan dengan orang baru maupun lingkungan tertentu dapat menjadi pintu menuju kesempatan yang lebih besar.

Dalam urusan karier dan bisnis, keberuntungan mereka dipercaya tidak hanya datang melalui satu jalur. Berbagai kesempatan dapat muncul dari pekerjaan, usaha, maupun relasi yang dibangun selama perjalanan hidup.

Namun, peluang yang datang tetap harus diolah dengan perencanaan agar tidak berlalu begitu saja.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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