Selalu Ada Jalan Keluar, 9 Weton Ini Konon Sering Lolos dari Bahaya

JawaPos.com – Pernahkah seseorang mengalami situasi yang nyaris membahayakan, tetapi secara tak terduga berhasil menghindarinya? Dalam kehidupan sehari-hari, kejadian semacam ini kerap dianggap sebagai keberuntungan atau hasil dari keputusan yang tepat.

Dalam tradisi Jawa, pengalaman seperti itu terkadang dikaitkan dengan weton, yakni perhitungan hari dan pasaran kelahiran yang sejak dahulu digunakan sebagai bagian dari budaya dan primbon.

Weton dipercaya dapat menggambarkan berbagai karakter seseorang, termasuk sifat, rezeki, hubungan sosial, serta perjalanan kehidupannya. Sebagian kepercayaan bahkan mengaitkan weton tertentu dengan intuisi kuat dan keberuntungan dalam menghadapi situasi sulit.

Namun, keyakinan mengenai perlindungan gaib merupakan bagian dari tradisi dan kepercayaan masyarakat, bukan sesuatu yang dapat dibuktikan secara ilmiah.

Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut sembilan weton yang dalam kepercayaan Jawa disebut memiliki keberuntungan dan kerap terhindar dari berbagai marabahaya.

1. Jumat Legi Jumat Legi sering dianggap sebagai salah satu kombinasi weton yang membawa energi positif.

Dalam penafsiran tradisional, Jumat dikaitkan dengan nilai spiritual dan ketenangan, sedangkan Legi kerap diasosiasikan dengan sifat lembut, ramah, dan mudah membangun hubungan baik.

Karakter tersebut dipercaya membuat pemilik Jumat Legi memiliki banyak orang yang bersedia memberikan dukungan ketika menghadapi persoalan.

Mereka juga disebut sering mengambil keputusan yang membuatnya terhindar dari situasi kurang menguntungkan.