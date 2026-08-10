Punya Intuisi Kuat, 9 Weton Ini Konon Sering Lolos dari Bahaya Tak Terduga

Ilustrasi weton yang dikelilingi keajaiban yang membuatnya mampu terhindar dari segala bahaya (freepik)
JawaPos.com – Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang berulang kali lolos dari situasi berbahaya? Mulai dari batal bepergian sesaat sebelum kecelakaan hingga mendapatkan pertolongan ketika berada dalam kondisi sulit.
Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, pengalaman semacam itu terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran. Weton bukan sekadar perpaduan hari dan pasaran saat seseorang lahir, tetapi dalam primbon Jawa juga dipercaya memiliki kaitan dengan karakter, rezeki, serta perjalanan kehidupan.
Sejumlah weton bahkan diyakini mempunyai keberuntungan atau intuisi yang kuat sehingga pemiliknya kerap menemukan jalan keluar ketika menghadapi persoalan.
Meski demikian, anggapan mengenai perlindungan gaib merupakan bagian dari kepercayaan dan budaya, bukan sesuatu yang telah dibuktikan secara ilmiah.
Dilansir dari kanal YouTube LARAS SUKERTA, berikut sembilan weton yang dalam kepercayaan tersebut disebut memiliki keberuntungan sehingga sering terhindar dari mara bahaya.
Jumat Legi dianggap sebagai salah satu weton yang membawa aura positif. Dalam kepercayaan Jawa, Jumat kerap dikaitkan dengan keberkahan dan nilai spiritual, sedangkan Legi sering dihubungkan dengan sifat ramah, kelembutan, serta rezeki.
Perpaduan tersebut dipercaya membuat pemilik Jumat Legi mudah mendapatkan simpati dari orang lain. Hubungan sosial yang baik juga dianggap dapat membantu mereka ketika menghadapi situasi sulit.
Ada pula kisah mengenai pemilik weton ini yang lolos dari kejadian kurang menyenangkan karena perubahan rencana secara tiba-tiba.
Namun, keberuntungan tersebut tetap perlu diimbangi dengan sikap rendah hati dan kewaspadaan dalam menjalani kehidupan.
Rabu Pahing sering dikaitkan dengan karakter yang penuh perhitungan dan memiliki kepekaan terhadap keadaan sekitar.
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