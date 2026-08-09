Kambing hingga Naga, 5 Shio Ini Diprediksi Punya Peruntungan Finansial Kuat

JawaPos.com – Dalam astrologi Tionghoa, karakter setiap shio kerap dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk pekerjaan, bisnis, dan kondisi finansial.

Sejumlah shio bahkan dipercaya memiliki kemampuan tertentu yang membuat mereka lebih mudah melihat peluang dan mengembangkan sumber pendapatan.

Bukan hanya soal mendapatkan uang, beberapa shio disebut mempunyai karakter yang mendukung kemampuan mengelola penghasilan, membangun aset, hingga menjaga kondisi finansial tetap stabil.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat lima shio yang diramalkan mempunyai potensi kuat dalam menghasilkan uang dan membangun kemakmuran.

Ramalan ini merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan jaminan bahwa seseorang pasti menjadi kaya. Berikut lima shio yang dimaksud.

1. Shio Kambing Shio Kambing yang lahir pada sejumlah tahun seperti 1979, 1991, 2003, dan 2015 disebut memiliki karakter lembut, komunikatif, serta mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain.

Sifat tersebut dapat menjadi modal dalam membangun karier maupun lingkungan kerja yang nyaman. Kemampuan berkomunikasi juga membuat mereka lebih mudah bekerja sama dengan rekan maupun mitra.

Dalam urusan keuangan, shio Kambing digambarkan cukup teratur ketika mengelola pendapatan dan pengeluaran. Mereka cenderung mengutamakan kestabilan dibandingkan mengambil risiko besar.

Meski demikian, sikap terlalu berhati-hati juga bisa membuat peluang terlewat. Karena itu, shio Kambing disarankan berani mencoba kesempatan baru selama risikonya sudah diperhitungkan dengan matang.