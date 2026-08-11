5 Weton dengan Energi Spiritual Kuat, Konon Rezekinya Sulit Putus

Ilustrasi weton yang 'padang atine' serta membawa energi besar sejak lahir (freepik/pikisuperstar)
JawaPos.com – Dalam kebudayaan Jawa, weton memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat. Weton merupakan perpaduan antara hari dan pasaran kelahiran yang secara tradisional digunakan untuk membaca karakter serta peruntungan seseorang.
Perhitungan weton juga kerap digunakan dalam berbagai keperluan, seperti menentukan waktu pernikahan, memulai usaha, pindah rumah, hingga berbagai keputusan penting lainnya.
Dalam kepercayaan dan tradisi primbon Jawa, setiap weton dipercaya memiliki karakter serta energi yang berbeda. Ada pula weton tertentu yang dianggap mempunyai aura kuat, intuisi tajam, dan keberuntungan yang lebih menonjol.
Sebagian kepercayaan bahkan mengaitkannya dengan perlindungan leluhur atau keberadaan khodam. Namun, hal tersebut merupakan bagian dari kepercayaan spiritual dan tidak dapat dibuktikan sebagai fakta secara ilmiah.
Dikutip dari kanal YouTube Panggilan Leluhur, berikut lima weton yang dipercaya memiliki energi kuat, wibawa tinggi, serta peluang rezeki yang cukup baik.
Selasa Pahing memiliki jumlah neptu 12, yang berasal dari nilai Selasa sebesar 3 dan Pahing sebesar 9.
Dalam gambaran primbon Jawa, pemilik weton ini dikenal sebagai sosok yang berani, tegas, dan memiliki kemauan kuat. Mereka cenderung tidak mudah menyerah ketika menghadapi persoalan dan berani mengambil keputusan berdasarkan pertimbangannya sendiri.
Karakter tersebut dipercaya menjadi salah satu alasan Selasa Pahing mampu menghadapi berbagai tantangan kehidupan.
Dari sisi rezeki, pemilik weton ini disebut tidak selalu memperoleh keuntungan besar secara tiba-tiba. Namun, mereka dipercaya memiliki kemampuan menemukan jalan keluar ketika menghadapi kesulitan finansial.
Dalam kepercayaan spiritual Jawa, Selasa Pahing juga kerap dikaitkan dengan energi yang kuat serta perlindungan dari leluhur.
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