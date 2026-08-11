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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 11 Agustus 2026 | 18.08 WIB

Ramalan Zodiak Libra 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak Libra diprediksi perlu mengandalkan pikiran yang jernih dan perencanaan matang dalam menjalani aktivitas hari ini. Beberapa situasi berpotensi menguji kesabaran, sehingga penting untuk tetap tenang agar tidak mengambil keputusan secara terburu-buru.

Tekanan juga mungkin muncul dalam pekerjaan, hubungan asmara, hingga urusan keuangan. Dengan menjaga emosi dan mengatur pengeluaran secara bijak, Libra dapat menghindari masalah yang sebenarnya masih bisa dicegah.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Selasa (11/8), dikutip dari horoskop harian berdasarkan tanda Bulan.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, Libra disarankan menggunakan kemampuan berpikir secara maksimal dan menyusun rencana dengan bijak. Jangan biarkan emosi atau ketidaksabaran mengganggu langkah yang sudah disiapkan. Hari ini mungkin terasa sedikit menekan karena berbagai persoalan datang bersamaan.

Cinta Libra

Dalam hubungan asmara, Libra mungkin merasakan emosi yang lebih kuat terhadap pasangan. Perasaan tersebut dapat membuat Anda lebih sensitif dalam menanggapi perkataan maupun sikap pasangan.

Cobalah mengendalikan emosi dan tidak membiarkan perasaan sesaat memengaruhi keharmonisan hubungan. Komunikasi yang tenang akan membantu menjaga hubungan tetap nyaman.

Karier Libra

Editor: Kuswandi
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