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Tazkia Royyan Hikmatiar
Senin, 3 Agustus 2026 | 17.00 WIB

Ramalan Zodiak Libra 3 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang tepat bagi Libra untuk lebih mendekatkan diri pada hal-hal yang memberikan ketenangan batin. Aktivitas atau perjalanan yang berkaitan dengan tujuan spiritual diprediksi membawa manfaat positif dan membuka perspektif baru.

Di sisi lain, beberapa tantangan tetap perlu dihadapi, terutama dalam pekerjaan, hubungan, dan keuangan. Dengan mengendalikan emosi serta tetap berhati-hati dalam mengambil keputusan, Libra dapat melewati hari ini dengan lebih baik.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Senin (3/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini tidak akan berjalan seperti biasanya. Ada peluang baik yang datang melalui kegiatan atau perjalanan yang berkaitan dengan aspek spiritual. Pengalaman tersebut dapat memberikan ketenangan sekaligus membawa hasil yang menguntungkan.

Cinta Libra

Hubungan asmara berpotensi diwarnai perasaan kurang nyaman yang membuat Anda mudah meluapkan emosi kepada pasangan. Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa memicu kesalahpahaman yang sebenarnya tidak perlu terjadi.

Bagi Libra yang masih lajang, sebaiknya jangan terburu-buru menilai seseorang hanya berdasarkan perasaan sesaat. Bersikap tenang dan sabar akan membantu Anda membangun hubungan yang lebih sehat.

Karier Libra

Editor: Kuswandi
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