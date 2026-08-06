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Tazkia Royyan Hikmatiar
Kamis, 6 Agustus 2026 | 16.55 WIB

Ramalan Zodiak Libra 6 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karier, Kesehatan, dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Libra (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com – Ramalan zodiak hari ini diprediksi akan menjadi waktu yang penuh peluang bagi Libra. Keberuntungan diprediksi berpihak kepada Anda, sehingga berbagai rencana dapat berjalan lebih lancar dibandingkan sebelumnya.

Dengan pikiran yang tenang dan fokus, Libra akan lebih mudah mengambil keputusan penting. Keyakinan untuk menetapkan target yang lebih tinggi juga semakin kuat, sehingga hari ini menjadi momen yang tepat untuk melangkah lebih percaya diri.

Berikut adalah ramalan lengkap untuk zodiak Libra, Kamis (6/8), dikutip dari Astroved.

Libra (23 September – 22 Oktober)

Secara umum, hari ini membawa energi positif yang mendukung kemajuan di berbagai aspek kehidupan. Anda mampu menjaga keseimbangan pikiran sehingga lebih bijaksana dalam menentukan langkah. Target yang telah disusun terasa lebih realistis untuk diwujudkan.

Cinta Libra

Hubungan asmara dipenuhi suasana hangat dan saling pengertian. Komunikasi dengan pasangan berjalan lancar, sehingga berbagai persoalan kecil dapat diselesaikan tanpa memicu konflik yang berarti.

Bagi Libra yang masih sendiri, energi positif yang Anda pancarkan membuat orang lain lebih mudah merasa nyaman saat berada di dekat Anda. Jangan ragu membuka ruang untuk mengenal seseorang yang memiliki kecocokan dengan Anda.

Editor: Kuswandi
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