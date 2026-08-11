Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keua

Ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn./Freepik/ natality
JawaPos.com - Hari ini mungkin mengharuskan zodiak sagitarius untuk berperan sebagai teman yang baik dan jujur. Kemungkinan, teman sagitarius mungkin membutuhkan bantuan berupa nasihat. Meskipun sulit, lakukanlah.
Jangan takut untuk menegur perilaku teman yang mengganggu dan jujurlah sepenuhnya kepada mereka. Ingatlah untuk menangani segala sesuatu dengan penuh kelembutan.
Figur otoritas mungkin akan membuat masalah bagi zodiak capricorn hari ini. Ini adalah situasi dimana kehati-hatian yang ekstrem diperlukan. Beberapa pengaruh negatif sedang mengelilingi capricorn saat ini.
Hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang salah dan mengatasinya dengan tenang. Sesuai dengan horoskop harian, capricorn tidak perlu khawatir tentang menemukan jalan keluar dari kesulitan ini. Namun, capricorn harus menghindari mengatakan apa pun yang dapat merusak peluang.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Selasa, 11 Agustus 2026.
Sagitarius (22 November – 21 Desember)
Zodiak sagitarius terdorong untuk melakukan sesuatu yang membuat hubungan asmara lebih menarik di masa depan. Terkait karir, manfaatkan keterampilan manajemen dan pemikiran positif untuk mencapai target.
Sementara itu, perhatikan saat mengangkat benda berat agar sagitarius tidak berisiko menjatuhkannya. Pada ranah keuangan, spekulasi keuangan yang dilakukan saat ini akan membuahkan hasil di kemudian hari.
Cinta Sagitarius
Beberapa pengalaman romantis yang pernah sagitarius nikmati bersama pasangan di masa lalu, mungkin akan terlintas di pikiran. Kenangan-kenangan ini akan membawa kebahagiaan dan mendorong sagitarius untuk melakukan sesuatu agar hubungan lebih menarik di masa depan. Temukan cara-cara kreatif untuk menjaga percikan asmara tetap hidup.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates
Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone
Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027