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Dea Agustin Adrianingtyas
Selasa, 11 Agustus 2026 | 11.10 WIB

Ramalan Zodiak Cancer 11 Agustus 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Urusan keuangan seharusnya berjalan baik untuk zodiak cancer saat ini. Cancer mungkin memutuskan untuk melakukan pengeluaran yang sudah lama diinginkan untuk rumah, seperti membeli furnitur, mendekorasi ulang, atau membeli rumah baru. 

Investasi pada tanah juga mungkin layak dipertimbangkan. Apa pun yang dilakukan, cancer akan menikmatinya. Hasilnya dapat membuat perbedaan yang sangat positif dalam kehidupan cancer.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Cancer pada Selasa, 11 Agustus 2026.

Cancer (21 Juni – 22 Juli)

Sikap penuh perhatian akan membuat kehidupan romantis zodiak cancer terasa sangat bahagia hari ini. Terkait karir, tetaplah waspada karena cancer akan mendapatkan kenaikan gaji atau promosi yang sudah diperjuangkan.

Sementara itu, berhati-hatilah saat menangani api atau peralatan listrik untuk menghindari kecelakaan dan cedera. Terkait keuangan, jauhi pasar saham karena situasinya tengah tidak stabil sehingga cancer bisa saja mengalami kerugian. 

Cinta Cancer

Suasana hati yang baik dan sikap penuh perhatian akan membuat kehidupan romantis cancer terasa sangat bahagia hari ini. Kehadiran pasangan akan memungkinkan cancer menikmati keajaiban cinta. 

Selain menghadirkan rasa kagum, hal itu juga akan memberi cancer seseorang yang selalu dapat dihargai. Lebih jauh lagi, hal itu juga akan membantu cancer mengembangkan perasaan positif tentang kehidupan.

Karir Cancer

Editor: Hanny Suwindari
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